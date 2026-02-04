Meteoroloji uyardı. Antalya’da 5 Şubat Perşembe günü başlayacak sağanak yağışın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Antalya’da yeni bir yağışlı hava dalgası kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, kent genelinde 5 Şubat Perşembe günü başlayacak sağanak yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Antalya merkezde gök gürültülü sağanak öngörülürken, Akseki ve Gazipaşa’da havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışın etkisini artırabileceği belirtiliyor.

Yağışların Antalya Merkez, Aksu, Alanya, Belek, Döşemealtı, Gündoğmuş, İbradı, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT

Yetkililer, ani sel, su baskını ve kaygan yollar konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayanların ve araç sürücülerinin tedbirli olması isteniyor.

Günlük hayat açısından bakıldığında, yağışlı hava; sabah işe gidiş saatlerinde trafikte yavaşlamaya, açık alanda çalışanlar için ise ek zorluklara neden olabilir. Kısacası, şemsiye ve yağmurluk bu hafta çantadan eksik edilmemeli.

Hava sıcaklıklarının kent genelinde en düşük 9, en yüksek 16 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.