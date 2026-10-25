Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Antalya Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Çağdaş Gençlik Antalya, yürütme kurulu seçim toplantısını tamamladı. Prof. Dr. Türkan Saylan Çağdaş Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yeni dönem yönetimi belirlenirken, önceki yürütme kurulu görevlerini yeni ekibe devretti.

Antalya Hürses'in haberine göre toplantı, gençlik biriminin gelecek dönemde yürüteceği çalışmaların planlanması ve görev dağılımının yenilenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yönetim değişikliğiyle birlikte gençlerin dernek faaliyetlerindeki sorumluluklarını sürdüreceği yeni çalışma dönemi başladı.

ÖNCEKİ YÖNETİMDEN YENİ EKİBE DAYANIŞMA MESAJI

Görev süresini tamamlayan yürütme kurulu, yeni yönetime başarı dileklerini iletti. Yapılan açıklamada, gençlik çalışmalarının devamlılığında gönüllülerin katkısının önemine dikkat çekildi.

Önceki yönetim, yeni görev üstlenen gençlerin dayanışma içinde çalışarak mevcut faaliyetleri geliştireceğine inandıklarını belirtti. Açıklamada, geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen etkinliklere katkı sağlayan bütün gönüllülere de teşekkür edildi.

Toplantıya ilişkin paylaşılan bilgilerde yeni yürütme kuruluna seçilen üyelerin isimleri, görev dağılımı ve seçimde kullanılan oy sayısı belirtilmedi. Yeni yönetimin ayrıntılı çalışma takvimi de henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

ÇAĞDAŞ GENÇLİK HANGİ ALANLARDA ÇALIŞIYOR?

Çağdaş Gençlik, ÇYDD çatısı altında gençlerin eğitim, gönüllülük ve toplumsal sorumluluk faaliyetlerine katılmasını sağlayan bir yapılanma olarak çalışmalarını sürdürüyor. Derneğin resmi faaliyet raporlarında gençlik birimlerinin eğitim destek projeleri, sosyal etkinlikler ve gençlerin gelişimine yönelik organizasyonlarda görev aldığı belirtiliyor.

ÇYDD'nin faaliyet raporlarına göre Çağdaş Gençlik bünyesinde geçmiş yıllarda Kodlamaca, Adım Adım, Köyde Şenlik Var, Denizyıldızı ve Mentorluk gibi projeler yürütüldü. Bu çalışmalar, öğrencilerin eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve genç gönüllülerin toplumsal faaliyetlere katılması amacıyla geliştirildi.

Antalya'daki yeni yürütme kurulunun bu projelerden hangilerinde görev üstleneceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte derneğin genel çalışma alanları, yerel gençlik birimlerinin faaliyetlerini değerlendirmek açısından önem taşıyor.

2026 GENÇLİK KURULTAYINA 84 ŞUBEDEN KATILIM

Çağdaş Gençlik'in ülke genelindeki çalışmalarının önemli örneklerinden biri, her yıl düzenlenen Türkan Saylan Gençlik Kurultayı. ÇYDD'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre 28. Türkan Saylan Gençlik Kurultayı, 2026 yılında 84 şubeden 153 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurultayda gençler, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen katılımcılarla birlikte toplumsal sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı. Bu organizasyon, yerel gençlik birimlerinin ülke çapındaki çalışmalarla bağlantı kurmasına olanak sağlayan faaliyetler arasında bulunuyor.

ÇYDD'nin geçmiş dönem kayıtları da gençlik birimlerinin kendi temsilcileri aracılığıyla yürütme kurullarını oluşturduğunu gösteriyor. Derneğin 2016 yılında yayımladığı açıklamada, farklı şubelerden gelen gençlik temsilcilerinin bir araya gelerek merkez yürütme kurulunu seçtiği ve çalışma grupları oluşturduğu belirtilmişti.

ANTALYA'DAKİ YENİ YÖNETİMİN PROGRAMI BEKLENİYOR

Çağdaş Gençlik Antalya'da tamamlanan seçimle birlikte yeni yürütme kurulunun görev dönemi başladı. Yeni ekibin eğitim faaliyetleri, gönüllülük organizasyonları ve gençlerin katılımına yönelik çalışmalar konusunda nasıl bir program izleyeceği, yapılacak duyurularla netleşecek.

Antalya'daki gençlerin yürütme kurulu aracılığıyla üstlendiği sorumluluklar, ÇYDD'nin yerel faaliyetlerinin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Yeni yönetimin üye listesi ve dönem hedeflerine ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmış değil.