Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor ve yer yer şiddetli rüzgar ile lodos etkili olacak. Meteoroloji kaynaklardan yurt genelinde vatandaşlar için uyarı yapıldı.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Perşembe ve cuma lodos yiyeceğiz. Lodosun gözü yaşlı, yağış getirecek. Barajlarımız için çok iyi. Hafta sonundan itibaren soğuyoruz. Ancak kayda değer bir kar yok. Ne yapalım, eldeki yağışa şükredeceğiz. Bembeyaz yapacak kar görsek duyuracağız, ama şu anlık böyle bir şey yok."

Alanya'da da haftasonu yağış bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 7 en yüksek 12, pazar günü ise en düşük 7 en yüksek 15 derece olarak seyredecek.