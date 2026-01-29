İSKELE yolu üzerinde hizmet veren şehrin popüler mekanlarından Sky Bar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen doğum günü kutlaması için mekan o gece özel olarak kapatıldı. "Queen" konseptiyle hazırlanan gecede adeta bir tek kuş sütü eksikti. DJ performansı eşliğinde müziğin ve eğlencenin hiç durmadığı gecede davetliler gönüllerince eğlenirken, Beda Boz da sevdikleriyle birlikte yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Gecenin sonunda duygularını dile getiren Boz, "Yeni yaşıma kızım Bade, kız kardeşim Esra ve en yakın dostlarımla birlikte girdiğim için çok ama çok mutluyum. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Şıklığı, enerjisi ve keyifli atmosferiyle dikkat çeken doğum günü kutlaması, davetlilerden tam not aldı.
Alanya'da görkemli doğum günü
Alanya'nın popüler mekanlarından Sky Bar, geçtiğimiz gece özel bir doğum günü kutlamasına sahne oldu. Alanya'nın tanınmış iş kadınlarından, Boz Kuyumculuk'un sahibi Beda Boz, yeni yaşını en yakın dostlarıyla birlikte kutladı
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'nın sevilen markasında acı kayıp: Tanrıtanır vefat etti
Alanya pilot bölge seçildi! Bunu yapmayan ev satamayacak
Antalya ve Alanya'ya meteoroloji'den flaş uyarı
Alanya'da kesintisiz sağanak alarmı! Kaç gün sürecek?
Alanya'da 117 defa mühürlenen otele yıkım şoku
Antalya ve Alanya'da erkek müşteri kabul etmeyen otellere astronomik ceza