İSKELE yolu üzerinde hizmet veren şehrin popüler mekanlarından Sky Bar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen doğum günü kutlaması için mekan o gece özel olarak kapatıldı. "Queen" konseptiyle hazırlanan gecede adeta bir tek kuş sütü eksikti. DJ performansı eşliğinde müziğin ve eğlencenin hiç durmadığı gecede davetliler gönüllerince eğlenirken, Beda Boz da sevdikleriyle birlikte yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Gecenin sonunda duygularını dile getiren Boz, "Yeni yaşıma kızım Bade, kız kardeşim Esra ve en yakın dostlarımla birlikte girdiğim için çok ama çok mutluyum. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Şıklığı, enerjisi ve keyifli atmosferiyle dikkat çeken doğum günü kutlaması, davetlilerden tam not aldı.

Kaynak: Haber Merkezi