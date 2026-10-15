Alanya’nın sevilen esnaflarından Yayladağ Kasabı’nın sahibi Ali Haydar Tutgaç ile Gül Kuaför’ün yeğeni Yağmur Gül Öztürk, Doğanay Otel’de düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin mutluluğuna aileleri, yakınları ve dostları ortak oldu.

ALANYA'NIN tanınan isimlerini bir araya getiren görkemli bir düğün töreni, unutulmaz anlara sahne oldu. Yayladağ Kasabı’nın sahibi Ali Haydar Tutgaç ile Alanya’nın sevilen esnaflarından Gül Kuaför’ün yeğeni Yağmur Gül Öztürk, Doğanay Otel’de düzenlenen muhteşem törenle dünyaevine girdi.

Şıklığın ve mutluluğun bir araya geldiği gecede, genç çiftin heyecanı ve sevinci yüzlerinden okunurken davetliler de bu özel günde çifti yalnız bırakmadı. Ailelerin ve dostların katılımıyla gerçekleşen düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

Hayatlarını birleştirerek yeni bir başlangıca adım atan Ali Haydar Tutgaç ve Yağmur Gül Öztürk, düğün boyunca tebrikleri kabul etti. Sevdikleriyle birlikte mutluluklarını paylaşan genç çift, bu özel geceyi hafızalarına kazıdı.

Alanya esnaf camiasının da yakından tanıdığı çiftin mutluluğu, davetliler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. (Mine UZUN)