'DÜĞÜNE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTIK'

Sokağı çamurdan arındırmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Uysal, “Biliyorsunuz, Sugözü Mahallesi’nde yağmur yağdığı, gök gürlediği zaman biz muhtarların ve halkımızın yüreği hop hop ediyor. 'Nereye su basacak, hangi duvar yıkılacak, nerede çamur olacak, vatandaşımız nerede sıkıntı çekecek, kimin evinin altına su girecek?' diye endişe yaşıyoruz. Park yolundan çamur ve yağmur suyu geldiği zaman bölge tamamen doluyor. Allah’a şükür, yaklaşık 10-15 gündür belediyemiz burada çok güzel bir çalışma yaptı. Derenin içini boşalttık ve temizledik, mazgalları açtık. Ancak buradan kalan sürüntü ve çamur 1201. Sokak’ta birikti. Şimdi orada bir komşumuzun düğünü de var. Bu nedenle çalışmaların bir an önce tamamlanması için acele ediyoruz" dedi.

"HER ŞEY HALKIMIZIN HUZURU VE CAN GÜVENLİĞİ İÇİN"

Temizlik çalışmaları kapsamında bölgeye sevk edilen su tankeri ile 1201. Sokak baştan sona yıkandı. Çalışmaların gösterişten uzak, tamamen gönüllülük ve imece usulüne dayandığını vurgulayan muhtar, halka hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. Sokaktaki temizlik çalışmalarının ardından değerlendirmelerde bulunan Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, mahallede yürütülen çalışmaları ve hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi: "Sabahtan beri bir kepçeyle, elimizde küreklerle bir komşumla birlikte çalışıyoruz. Biraz o yoruldu, biraz ben yoruldum. Terledik, üstümüzü değiştirdik ve yeniden çalışmaya devam ettik. Biz çalıştık ama ortaya güzel bir çalışma çıktı. Biz hizmet için varız. Emin olun, zaman ayırmadığım bir gün bile olmamıştır. Her şey halkımızın huzuru, refahı ve can güvenliği için. Var olasınız." (Hüseyin DOĞANAY)

Kaynak: Haber Merkezi