Balsu Gıda, yüksek faiz yükünü hafifletmek amacıyla yürüttüğü finansal yeniden yapılandırma sürecinde önemli bir ödeme gerçekleştirdi. Şirket açıklamasına göre, ZKB Varlık Kiralama aracılığıyla ihraç edilen ve vade sonu gelen kira sertifikası borcu, kasadaki nakit avans kullanılarak ödendi.

Yıllık bileşik maliyeti yüzde 57,12 (basit yüzde 48,25) seviyesinde olan finansman aracı için yatırımcılara 310 milyon lira anapara ve 43 milyon 28 bin lira dönemsel getiri aktarıldı. Toplamda 353 milyon 28 bin liralık nakit çıkışı yapılarak, piyasadan yeni bir borçlanmaya gidilmeden mevcut yükümlülük sıfırlandı. Bu ödemenin kaynağını, temmuz ayı başında ana ortak BG Holding'in pay satışı yoluyla şirkete aktardığı 4 milyar 640 milyon liralık faizsiz sermaye avansı oluşturdu.

FİNANSAL YÜK NASIL HAFİFLETİLECEK?

Fındık rekoltesindeki düşüş ve ihracat daralması nedeniyle stok maliyetleri artan şirket, son dönemde 22,6 milyar lira ciro ve 2,87 milyar lira FAVÖK üretmesine karşın 4 milyar 90 milyon liralık finansman gideriyle karşılaşmıştı. Yönetim Kurulu, bu faiz sarmalından çıkmak için 2 Ekim'de 254 milyon liralık net karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde olağanüstü yedek olarak tutulmasına karar verdi. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 7 Temmuz'da yapılan tahsisli sermaye artırımı başvurusunun onaylanmasıyla, şirketin yüzde 42 olan Özkaynak/Finansal Borç oranının yüzde 74,5'e yükselmesi ve bilançonun rahatlaması öngörülüyor.

YENİ YATIRIMLAR VE HİSSE GERİ ALIM PLANI

Gelecek döneme ilişkin beklentilerini paylaşan şirket yönetimi, borçluluğu yüzde 60, finansman giderlerini ise yaklaşık yüzde 70 oranında azaltmayı hedefliyor. Hendek'teki fındık kabuğundan aktif karbon üretimi yatırımı ile Şili'deki entegre kırma-işleme tesisinin devreye alınmasıyla katma değerli ihracat gelirlerinin artırılması planlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Zapsu'nun 20 Eylül'de kamuoyuna yaptığı açıklamaya göre, ortaklar şirketten nakit çekmek yerine yüksek faiz baskısını kırmak için hisse satarak kuruma faizsiz kaynak sağladı. Zapsu, SPK nezdindeki sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasının hemen ardından şirketin mali yapısı gözetilerek piyasadan pay geri alım programının da değerlendirileceğini bildirdi.