ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, emlak ve oto galeri işletmelerinin Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yaptıkları ilan paylaşımlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Özdemir, Ticaret Bakanlığı tarafından ilanların yakından takip edildiğini belirterek, mevzuata aykırı paylaşımların işletmelere ciddi mali yaptırımlar getirebileceğini ifade etti.

EİDS LİNKİ VE FİYAT BİLGİSİNE DİKKAT

Özdemir, cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması için sosyal medya ilanlarında üç temel kurala dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Buna göre paylaşımlarda, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden doğrulanmış ilana ait bağlantının bulunması, kullanılan fotoğraf ve videoların doğrulanmış ilanla uyumlu olması ve taşınmaz ya da taşıtın fiyat bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekiyor.

İŞLETMELERE MEVZUATA UYUM ÇAĞRISI

Kurallara aykırı ilan paylaşan işletmelerin ilan başına yüksek tutarlı idari para cezalarıyla karşılaşabileceğine dikkat çeken Özdemir, esnafın mağduriyet yaşamaması için sosyal medya paylaşımlarını gözden geçirerek mevzuata uygun hale getirmesi gerektiğini kaydetti.

Muhabir: Gülser Yiğit