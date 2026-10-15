İş Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Hande Şekerci, katıldığı CNBC-e yayınında Türkiye ekonomisine dair faiz ve döviz kuru tahminlerini paylaştı. Şekerci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yıl sonunda yüzde 35 seviyesine çekeceğini öngördüklerini bildirdi.

Yakın dönemde 1 puanlık faiz indirimi beklediklerini aktaran Şekerci, enerji fiyatları ve jeopolitik riskler sebebiyle daha sert bir indirimin uygun olmayacağını savundu. Aralık ayında gelebilecek ek bir adımla yılın yüzde 35 faizle kapanacağı, 2027 yılı için ise oranın yüzde 28-29 bandına gerileyeceği tahmin ediliyor.

KUR POLİTİKASINDA KADEMELİ GEÇİŞ BEKLENTİSİ

Türk lirasının 2026 yılı genelinde yaşadığı reel değerlenmenin 2027'de kısmen geri verileceği öngörülüyor. Şekerci'nin aktardığına göre, 2027 yılında dolar/TL kurunda aylık nominal artışların yüzde 1,8 ile 1,9 civarında seyretmesi bekleniyor. Kontrollü kur politikasından olası bir çıkışın yatırımcıya şeffaf ve kademeli şekilde anlatılmasının kritik olduğu vurgulandı.

YATIRIMCI TERCİHLERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Mevcut pozitif reel faiz ortamı, tasarruf sahiplerinin davranışlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Yerli yatırımcıların fon, mevduat ve bankacılık sistemi genelindeki varlıklarının yaklaşık yüzde 60'ı Türk lirası cinsi enstrümanlarda bulunuyor. 2027'nin ikinci yarısında enflasyondaki düşüş hızı yavaşlasa bile, TL mevduatların sunduğu getiri avantajının tasarruf sahipleri için cazibesini koruması bekleniyor.