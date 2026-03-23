ALANYA’DA küçük esnaf, son dönemde artan vergi yükü ve maliyet baskısıyla ayakta kalma mücadelesi veriyor. 1 Ocak itibarıyla basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilmeye başlanan mükellefler, özellikle son 2 ayda ciddi bir ekonomik darboğazla karşı karşıya kaldı. Yeni sistemle birlikte KDV beyannameleri, gelir vergisi yükümlülükleri, e-tebligat süreçleri ve muhasebe giderlerinin artması, esnafın gider kalemlerini önemli ölçüde yükseltti. Artan maliyetler karşısında gelirini dengeleyemeyen birçok küçük işletme faaliyetlerini sonlandırma noktasına gelirken, bazı esnaflar ise kepenk kapatmak zorunda kaldı.

'YILLIK MALİYET 100 BİN TL’YE DAYANDI'

Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Ali Rıza Açman da artan maliyetlerin küçük işletmeleri kapanma noktasına getirdiğini ifade etti. Açman, "Bizim mükelleflerimizin yüzde 80’i gerçek usulde, yüzde 20’si basit usuldeydi. O yüzde 80’lik kesimde şu an için önemli bir değişiklik yok. Esnaflar, bu süreçten ekonomik olarak ciddi şekilde etkilendiler. Yıllık bazda hesaplara yaklaşık 80 bin TL ile 100 bin TL arasında ek maliyet çıktı. Küçük işletmelerin çoğu bu yükü kaldıramadığı için kapatmak zorunda kaldı. Çünkü dükkân kirası, muhasebe ücreti ve vergi yükü derken yıllık maliyet ciddi seviyelere ulaşıyor. Bu nedenle esnafın bir kısmı faaliyetlerine son verdi" diye konuştu.

'ESNAF ARTIK AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR'

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, yeni sisteme uyum sağlamak için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Esnaf için şartlar oldukça ağır. Biz de oda olarak bu sürece uyum sağlamak ve esnafın mağdur olmaması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Esnaf arkadaşlarımızın her ay KDV beyannameleri, e-tebligatları, fatura ve fiş işlemleri yaklaşık 2,5 aydır düzenli şekilde yerine getiriliyor. Sistem oturdu. Gerekli personel istihdamı da sağlanarak esnafımızın muhasebe işlemleri odalarda yürütülüyor. Tabii ki bunun uzun vadede sıkıntıları olacak. Esnaf, kazandığı gelir üzerinden KDV ve yıllık gelir vergisi ödeyecek. Vergi ödememek gibi bir durum söz konusu değil, bundan sonra bu ödemeler yapılacak. Önümüzdeki süreçte asıl sıkıntı özellikle taksi camiasında yaşanıyor. Yazar kasa ve POS sistemi tamamen devreye girdiğinde, özellikle taksi esnafı büyük sıkıntı yaşadı. Yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle şoför esnafı, kamyoncu, otobüsçü ve taksiciler zor durumda. Bu artışlar tüm fiyatlara yansıyor. Birçok oda başkanının yaptığı çağrıya biz de katılıyoruz. Özellikle şehirlerarası çalışan otobüs ve kamyon esnafı, trafik cezalarının artması ve İran’da başlayan savaşın etkisiyle yükselen yakıt fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Bir tarafta cezalar, diğer tarafta yakıt fiyatları var. Bu kesimler artık patlama noktasına gelmiş durumda. Hiç olmazsa cezalar konusunda devletimizin geri adım atmasını bekliyoruz. Taksimetre ücretlerine de zam yapıldı. Taksimetreyi dün geceden itibaren ayarladık. Kısa mesafe 250 TL, açılış 60 TL, kilometre ücreti 70 TL oldu. Esnafı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Ancak zamlar bu şekilde devam ederse yeniden güncelleme yapmak zorunda kalabiliriz" dedi.

'15 ESNAF KEPENK KAPATTI'

Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ise basit usulden çıkan esnafın bir kısmının faaliyetlerini sonlandırdığını belirtti. Değirmenci, "Bizim yaklaşık 70 civarında basit usulde vergilendirilen mükellefimiz vardı. Bunların 27 tanesi hâlâ basit usulde devam ediyor. Köylerde, nüfusu 2 binin altında olan yerlerde faaliyet gösteren işletmeler bu şekilde devam ediyor. Bunun dışında yaklaşık 15’e yakın esnaf ticareti bırakmak zorunda kaldı. Diğerleri ise gerçek usule geçti. Şu anda gerçek usulde uyum sağlamaya çalışıyorlar. İki aydır, mart ayıyla birlikte biz de üyelerimize destek vererek bu sürece uyum sağlamaları için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ALANYA ÇARŞISINDA KİRALIK İLANLARI ARTIYOR'

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir ise çarşı merkezinde boş dükkan sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Alanya’da küçük esnafın omuzundaki vergi yükü ve değişen maliyet dengeleri, sokaklardaki kiralık dükkan ilanlarını artırdı. 1 Ocak itibarıyla gerçek usule geçen işletmeler zor bir sınav verirken, gözler devletin sunacağı destek paketlerine çevrildi. Turizm sezonuna sayılı günler kala, Alanya’nın işlek caddelerinde ve çarşı merkezinde dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda boş dükkan bulmanın imkansız olduğu noktalarda art arda asılan 'Kiralık' ilanları, küçük esnafın yaşadığı ekonomik daralmanın en somut göstergesi haline geldi. Basit usulden gerçek usule geçiş süreciyle birlikte muhasebe, sigorta ve vergi kalemlerinde ciddi artış yaşayan esnaf, işletme hacminin darlığı nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyor. Bugün çarşıya çıktığınızda boşalan dükkanların sayısındaki artışı çıplak gözle görebiliyorsunuz. Bu tablo bize net bir mesaj veriyor: Kapatan esnaf sayısı hızla artarken, yeni iş yeri açma cesareti gösterenlerin sayısı maalesef azalıyor. NACE kodu gibi merkezden belirlenen kriterlerin saha gerçekleriyle örtüşmemesi, onca yıllık emeği olan esnafımızı kepenk kapatmak zorunda bıraktı. Bölgesel gerilimlerin (İran-İsrail-ABD) turizm rezervasyonları üzerindeki baskısı hissedilse de Alanya esnafı sağduyusunu koruyor. Rezervasyonların henüz istenen seviyede olmaması piyasadaki nakit akışını yavaşlatsa da esnaf, barışın tesisiyle turizmin yeniden canlanacağına dair inancını yitirmiyor. Yaşanan tüm bu zorluklara rağmen Alanya esnafı, karamsarlığa teslim olmamakta kararlı. Devletin, toplumun temel direği olan esnaf ve sanatkarını yalnız bırakmayacağına dair güçlü bir inanç hakim: Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, bizler umudumuzu her daim muhafaza ediyoruz. Devletimize olan güvenimiz tamdır. İnanıyoruz ki devletimiz, bu zorlu süreçte esnaf ve sanatkarının sesini duyacak, borç yapılandırmasından kredi kolaylıklarına kadar gerekli adımları mutlaka atacaktır. Küçük esnafın yaşaması, Türkiye ekonomisinin yaşaması demektir. Esnafın talebi net; gerçek usule geçişin getirdiği ek yüklerin hafifletilmesi, Esnaf Kefalet kredi limitlerinin yükseltilmesi ve mevcut borçların uzun vadeye yayılarak nefes aldırılması. Alanya’nın emektar esnafı, her sabah "Bismillah" diyerek açtığı kepenklerini, devletinin desteğiyle açık tutmak istiyor” dedi. (Şerife ÇOBAN)

