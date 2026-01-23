YAŞANAN değişimi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyuran ALKOD önceki dönem Başkanı Ömer Göker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği olarak, 1990 yılından bugüne uzanan yolculuğumuzda yalnızca bugünü değil, Alanya’nın yarınlarını da düşünerek hareket ettik. Kültürel, tarihsel ve sanatsal değerlerimizin korunması; örf, adet ve ananelerimizin yaşatılması; çevresel duyarlılığın toplumun her kesimine yayılması; eğitim faaliyetleriyle bilinç oluşturulması ve sosyal yardımlarla en ücra köşelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşılması temel önceliklerimiz arasında yer aldı. İnsan merkezli çalışmalarımızın yanında, sokak hayvanlarının korunması, yaşam haklarının savunulması, çevre, deniz ve su kaynaklarının muhafazası ile Alanya’nın geleceğini ilgilendiren çevresel konularda sorumluluk almaya gayret ettik. AB projeleri gerçekleştirdik. Bu uzun soluklu yürüyüş; kurucularımızın attığı sağlam temeller, görev almış tüm başkanlarımızın vizyonu, yönetim kurulu üyelerimizin emeği ve gönüllü olarak hiçbir karşılık beklemeden çalışan yol arkadaşlarımız sayesinde bugünlere ulaştı. Alanya’da doğmuş, büyümüş ya da sonradan bu güzel şehre yerleşmiş olsun; Alanya’ya gönül veren, tüm basın mensuplarımız dâhil olmak üzere derneğimizi sahiplenen herkes bu hikâyenin ayrılmaz bir parçasıdır. Derneğimizde yapılan olağan ve kurumsal organ değişikliği ile birlikte, başkanlık görevini; bu bayrağı daha ileri noktalara taşıyacağına, ALKOD’un değerlerine ve misyonuna sahip çıkacağına yürekten inandığım değerli yol arkadaşım Sayın Yasin Gökçe’ye devretmiş bulunuyorum. Bu değişimi bir ayrılık değil, güçlü bir devamlılık ve kurumsal olgunluğun göstergesi olarak görüyorum. Derneğimizin kuruluşundan itibaren kurucu, başkan, yönetim kurulu üyesi ve gönüllü olarak görev almış; bugün aramızda olmayan, Hakk’a yürümüş tüm büyüklerimizi ve yol arkadaşlarımızı rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Onların emeği, niyeti ve bıraktığı izler ALKOD’un hafızasında ve vicdanında daima yaşayacaktır. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

ALKOD’ta yapılan her çalışma; kişisel değil, ortak aklın ürünü; günü kurtarmak için değil, Alanya’nın geleceğini korumak için yapılmıştır. Derneğimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da Alanya’nın sesi, nefesi ve vicdanı olma sorumluluğunu taşımaya devam edecektir. Bu anlayışla yürütülen tüm faaliyetlerde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, yeni başkanımız sayın Yasin Gökçe ve yönetimine başarılar diliyor; ALKOD’un önümüzdeki dönemde çok daha güzel çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi