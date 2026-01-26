Alanya’da 26 Ocak 2026 Pazartesi günü oluşan hal piyasası, pazar filesini doldurmanın ne kadar zorlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Halden çıkan son rakamlar, temel gıda ürünlerinin geldiği yüksek seviyeyi ve maliyetlerin ağırlığını net bir şekilde ortaya koydu. Özellikle kış sebzelerinde görülen astronomik rakamlar, hem hal esnafının hem de vatandaşın gündemine oturdu.

SALATALIK LÜKS OLDU: KİLOSU 90 LİRA

Listenin en can yakıcı ve bütçeleri sarsan ürünü salatalık oldu. Hal çıkış fiyatı 88.00 TL ile 90.00 TL gibi rekor bir seviyede seyreden salatalık, neredeyse tane ile satılacak duruma geldi. Sofraların en basit ürünü olan salatalığın gördüğü bu yüksek değer, semt pazarlarına ve marketlere çok daha ağır bir etiketle yansıyacağının sinyalini verdi.

KABAK VE PATLICANIN YANINA YAKLAŞILMIYOR

Mutfakların ana yemeklik malzemeleri olan kabak ve patlıcan da pahalılıkta zirveye oynuyor. Siyah ve beyaz kabak 80.00 TL’lik fiyatıyla cep yakarken, sivri ve topa patlıcan da 75.00 TL’den işlem görerek dar gelirli vatandaşın ulaşmakta en çok zorlandığı ürünler arasında yerini aldı. Bu fiyatlar, sebze yemeklerinin maliyetini et yemekleriyle yarışır hale getirdi.

DOMATES 50 LİRA BARAJININ ÜZERİNDE

Yemeklerin olmazsa olmazı domateste de ibre yüksek seviyelerde. Üst kalite domates 55.00 TL, alt grup domates ise 53.00 TL seviyelerinde işlem görerek 50 lira psikolojik sınırının üzerindeki yerini koruyor. Alanya’nın yerel değeri yeşil muz ise 34.00 TL ile 37.00 TL bandında seyrederek, sebze grubundaki bu aşırı yüksek fiyatlar karşısında daha makul kalsa da üretici ve tüketici dengesi açısından kritik seviyesini sürdürüyor.