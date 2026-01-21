Yaklaşık bir aydır Hacıkadiroğulları Sokağında sokak lambaları yanmıyor. Mahalle sakinleri 186'ya birden çok kez şikayette bulunduklarını ancak sorunun bir türlü çözülemediğini söyledi. Son olarak Oba Mahallesi Muhtarıyla iletişime geçtiklerini kendisi 'Sorun çözüldü' dediğini ancak hala karanlıkta kalmaya devam ettiklerini ifade ettiler.

İşin aslı olarak mahalle sakinlerine saha ekiplerinin burayı unuttuğu o yüzden bir türlü yapılamadığı, yarın da yapılmazsa tekrar arayıp hatırlatmaları istendi.

Mahalle sakinleri artık bir aydır düzelmesi için uğraştıklarını ve sorunun bir an önce çözülmesini istedi.