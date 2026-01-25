Alanya'da avokado üreticilerini tedirgin eden bir hırsızlık olayı yaşandı. Olay, Okurcalar Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Bahçesinin yakınında fener ışığı gören M.İ. isimli üretici, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

FENER IŞIĞI HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, avokado bahçesinde hırsızlık yapıldığını tespit etti. Şüpheliler, jandarmayı fark edince bahçeden topladıkları avokadoları ve olay yerine geldikleri aracı bırakarak kaçmaya çalıştı.

20 ÇUVAL AVOKADO TOPLAMIŞLAR

Jandarma ekipleri gece boyunca bölgede geniş çaplı arama çalışma sonucunda kaçan üç şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bahçeden yaklaşık 20 çuval avokado topladıkları belirlenen şüphelilerin, ürünlere verdiği zararın ve çalınmak istenen avokadoların yaklaşık 500 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Ç.Ş., T.T. ve M.G. isimli üç şüpheli, İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.