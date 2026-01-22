Bu yıl 26'ıncısı düzenlenmesi beklenen koşunun, önceki yıllarda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilmesine rağmen bu yıl Alanya Belediyesi tarafından yapılacak olmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren önceki dönem Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yönetim kurulu üyesi ve siyasetçi Tahir Sertkaya, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu’na sert sözlerle yüklendi. Sertkaya, Türkiye’de Atatürk adıyla koşulan tek yarı maraton olma özelliğini taşıyan ve 25 yıllık bir organizasyonun bu yıl koşulmamasını eleştirerek, “Alanya ADD’yi daha da büyütmek iddiası ile geldiniz ama en büyük etkinliğini yok ettiniz” dedi.

‘25 YILLIK EMEK YOK EDİLDİ’

Tahir Sertkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ADD Alanya Başkanı Sayın Gökhan Sipahioğlu’na soruyorum, 25 yıl emek verilen ve pandemi döneminde koşulan Türkiye'nin tek Atatürk adı ile koşulan yarı maratonu, neden bu sene koşulmuyor? Üstelik 25 yıllık emek ile ‘gelenekselleşmiş’ iken? Alanya ADD’yi daha da büyütmek iddiası ile geldiniz ama en büyük etkinliğini yok ettiniz.”