Sosyal medyada hızla yayılan olay, teknolojinin ikili ilişkilerde nasıl bir turnusol kağıdına dönüşebileceğini gözler önüne serdi. Evde yaşanan sıradan bir şarj etme girişimi, büyük bir aile krizine ve maddi hasara yol açtı.

EKRANDA BELİREN PROFİLLER ŞOK ETTİ

Olayın detaylarına göre; eşinin telefonunu şarj etmek isteyen koca, yanlışlıkla görüntü aktarım kablosunu kullanarak cihazı evdeki dev ekran televizyona bağladı. O an telefon ekranında açık olan sayfa, saniyeler içinde televizyona yansıdı. Koca, eşinin sosyal medya üzerinden başka erkeklerin profillerini detaylıca incelediğini ve gezindiğini dev ekranda görünce adeta buz kesti.

KRİZ ANI VE AKIL ALMAZ SAVUNMA

İfşa olduğunu fark eden kadın ise durumu izah etmek yerine saldırgan bir tutum sergiledi. Öfke patlaması yaşayan kadın, ihanet delillerinin yansıdığı televizyonu kırarak parçaladı. Olayın en çarpıcı ve tartışma yaratan boyutu ise kadının savunması oldu. Yakalanmanın verdiği panikle eşini suçlayan kadın, telefonun televizyona bağlanmasını gerekçe göstererek tüm bu yaşananların "kocasının hatası" olduğunu ileri sürdü. Bu ilginç olay, teknoloji kullanımı ve sadakat konularını yeniden tartışmaya açtı.