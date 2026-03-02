KRİTİK GÜZERGAH TRAFİĞE KAPATILDI
Menderes Bulvarı’ndan doğu istikametine doğru ilerleyen çalışmalar, şu an itibarıyla Atatürk Caddesi Üçgen Park bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Çalışmaların güvenli ve hızlı ilerlemesi amacıyla; Mehmet Çakır Caddesi ile Atatürk Caddesi Kavşağı'ndan,
Üçgen Park bölgesine kadar olan kısım geçici olarak trafiğe kapatıldı.
HEM ALTYAPI HEM ÜSTYAPI YENİLENİYOR
Muhtar Ahmet Sönmez, projenin temel amacının vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırmak olduğunu vurguladı. Sönmez, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bekletilmeden onarıldığını belirterek şunları söyledi:
"Hat yenileme işlemleri titizlikle sürdürülürken, eş zamanlı olarak ekiplerimiz parke taşı tamir ve düzenleme çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Amacımız bu yatırımı en kısa sürede tamamlayarak mahallemizin konforunu artırmaktır."
Çalışmalar sırasında yaşanan geçici rahatsızlıklardan dolayı mahalle sakinlerine sabırları için teşekkür eden Sönmez, sürece destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Müdürlüğü ve sahada ter döken personele de kolaylıklar diledi.