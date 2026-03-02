​KRİTİK GÜZERGAH TRAFİĞE KAPATILDI

​Menderes Bulvarı’ndan doğu istikametine doğru ilerleyen çalışmalar, şu an itibarıyla Atatürk Caddesi Üçgen Park bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Çalışmaların güvenli ve hızlı ilerlemesi amacıyla; Mehmet Çakır Caddesi ile Atatürk Caddesi Kavşağı'ndan,

​Üçgen Park bölgesine kadar olan kısım geçici olarak trafiğe kapatıldı.

​HEM ALTYAPI HEM ÜSTYAPI YENİLENİYOR

​Muhtar Ahmet Sönmez, projenin temel amacının vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırmak olduğunu vurguladı. Sönmez, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bekletilmeden onarıldığını belirterek şunları söyledi:

​"Hat yenileme işlemleri titizlikle sürdürülürken, eş zamanlı olarak ekiplerimiz parke taşı tamir ve düzenleme çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Amacımız bu yatırımı en kısa sürede tamamlayarak mahallemizin konforunu artırmaktır."

​​Çalışmalar sırasında yaşanan geçici rahatsızlıklardan dolayı mahalle sakinlerine sabırları için teşekkür eden Sönmez, sürece destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Müdürlüğü ve sahada ter döken personele de kolaylıklar diledi.