Ford Türkiye, Yapı Kredi ve Lema Lines Turizm Anonim Şirketi ana sponsorluğunda üç gün boyunca sürecek organizasyon, sektörün farklı kesimlerinden paydaşları tek bir platformda buluşturdu

KONGRENİN açılış törenine, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, başkan yardımcıları Davut Günaydın ve Hasan Eker ile Birliğin yöneticileri katıldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığının Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Abdulkadir Tanrıdağlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akançay, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Uluslararası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Küba İş Konseyi Türkiye Tarafı Başkanı Oğuz Satıcı ile protokol konukları, seyahat acentesi temsilcileri, sektör paydaşları ve çok sayıda basın mensubu ise organizasyona katılım sağladı.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin, toplumsal etkileri çok derinlere ulaşan, özel bir sektör olduğunu vurguladı. Bağlıkaya, "Birçok farklı disipline uyarlanan bir söz vardır. Hani denir ya, 'futbol, asla sadece futbol değildir' diye. Turizm de asla sadece turizm değildir. Turizm, dış ilişkilerdir, ekonomidir, iletişimdir, barıştır, umuttur, huzurdur. Bu anlam derinliğinin yanında turizm pazarlama, ulaşım, rehberlik, konaklama ve daha birçok unsurun bilgi ve emekle, uyum içinde bir araya getirilerek ürüne dönüştürüldüğü bir faaliyettir" dedi. Bu faaliyetin ana mimarının ve mühendisinin tur operatörleri ve seyahat acenteleri olduğunu belirten Bağlıkaya, acentelerin turizm adına gerçekleştirilen tüm faaliyetleri planlayan, programlayan ve uygulayan mesleki ticari işletmeler olduğunu, başta konaklama tesisleri, rehberler ve ulaşım sektörü olmak üzere turizmde başarıyı mümkün kılan tüm paydaşların önemi ve değerinin inkar edilemeyeceğini söyledi. "Biz hep birlikte güçlüyüz" diyen Bağlıkaya, turizmin özellikle barışı tesis eden yönünün vurgulanması gerektiğine değinerek, şunları kaydetti: "Duvarların örülmeye çalışıldığı bir dünyada barış köprüleri inşa eden turizm, küresel türbülansın en önemli panzehirlerinden biri. İçinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan gelişmeler, başta bölgemiz olmak üzere dünya turizmini doğrudan etkiliyor. Artan gerilimler ve değişen küresel dengeler seyahat hareketliliğini kısıtlamakta, belirsizlikler arttıkça insanların karar alma süreçleri uzamakta ve destinasyon tercihleri yeniden şekillenmekte. Bu tablo, insani etkilerinin yanı sıra turizm sektörü üzerindeki baskının da giderek artmasına neden oluyor. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki, bizler geçmişte pek çok zorlu sınavdan geçmiş, her defasında yeniden toparlanmayı başarmış güçlü bir sektörüz. En sıkıntılı dönemlerde bu süreçleri tersine çeviren, diğer sektörlerdeki canlanmayı tetikleyen her zaman seyahat acenteleri oldu. Böyle dönemlerde seyahat acenteleri yalnızca satış yapan değil, aynı zamanda talebi yönlendiren ve yeniden şekillendiren aktörler olarak kritik bir sorumluluk üstleniyor.

‘SEYAHAT ACENTELERİ DESTEKLENMELİ’

Bağlıkaya, hassas dönemlerde seyahat acentelerinin desteklenmesinin daha da önemli hale geldiğini, acentelerin daha güçlü, esnek ve rekabetçi hale gelmesi için destek mekanizmalarının etkin şekilde devreye alınmasının, büyük önem taşıdığını belirtti. Seyahat acentelerinin güçlendirilmesinin, turist akışının sürekliliğini sağlayacağını ve güçlü bir turizm yapısının temelini oluşturacağını aktaran Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Güçlü bir turizm ekonomiye, istihdama ve ülkemizin uluslararası konumuna doğrudan katkı sunar. Dünyanın içinde bulunduğu eksen kaymasından bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum. Bölgemizde kimin kaç savaş uçağına sahip olduğundan ziyade, kaç charter uçağının geleceğini, kimin kaç tankı veya uçak gemisi olduğundan çok limanlarımıza kaç kruvaziyer gemisinin yanaşacağını ve erken rezervasyon sayılarımızı konuştuğumuz günlere en kısa sürede ulaşmayı diliyoruz. TÜRSAB Turizm Kongresi'nin ortaya koyacağı fikir ve önerilerle, bizlere yol göstereceğine ve verimli sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum."

KONGRE DESTEKÇİLERİNE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Açılış konuşmasının ardından Bağlıkaya, etkinliğin ana sponsorlarından Yapı Kredi ve Lema Lines Turizm Anonim Şirketi, ulaşım sponsoru Aker Otobüs İşletmeleri, gümüş sponsorlar Jolly Tur, HSS Teknoloji ve İnovasyon Şirketi, bronz sponsorlar RNG Technology, Özkandan Group ve Wi-Fi sponsoru Tatilbudur yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Kongrenin ilk sunumu, Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni FinTek platformu TK-Pay tanıtımıyla devam etti. TK- Pay Genel Müdürü Mustafa Ekmen, gerçekleştirdiği sunumda TK-Pay'in THY'nin en genç girişimi ve iştiraki olduğunu belirterek, FinTek'e yönelik ödeme teknolojileri geliştirdiklerini belirtti. THY'nin dijital kanallarının yılda 400 milyondan fazla ziyaret aldığını aktaran Ekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "7 milyar doların üzerinde kartlı ödeme hacmine sahibiz. Seyahat sektörü 64 milyon potansiyel kitleye sahip. Seyahat sektörünün 65 milyar doların üzerinde gelir kapasitesi mevcut ve 45 binden fazla potansiyel üye iş yerini de barındıran önemli bir sektör. Turizm sektörünün ihtiyaçlarını doğru belirlemek için sektör paydaşları ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Seyahat sektöründe ödemelerde FinTek payı yüzde 2,5. Bu oran, yüzde 6,5'lik diğer sektör ortalamalarının altında kalıyor. Seyahat sektörü için hazırladığımız kurumsal cüzdanı seyahat acentelerine göre düzenliyoruz. Mutabakat kolaylığı, raporlama, kredi ve banka kartı ile ödeme gibi avantajlar sunuyoruz. Seyahat acentelerine ayrıca sanal pos imkanı da sunuyoruz. Pilot uygulamaları gerçekleştirilen sistem, tüm acentelerin kullanımına hazır."