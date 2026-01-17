Faiz oranlarındaki artış, Alanya’da birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşların tercihini yeniden vadeli mevduata çevirdi. Bankalar arasındaki rekabetin hızlanmasıyla birlikte, 1 milyon TL’yi 32 gün vadeyle bankaya yatıran yatırımcıların elde ettiği kazanç bazı bankalarda 32 bin TL’nin üzerine çıktı.

FAİZ ARTIŞI MEVDUATI YENİDEN ÖNE ÇIKARDI

Sıkı para politikalarının etkisiyle mevduat faizleri son aylarda dikkat çekici seviyelere yükseldi. Alanya’da konut, turizm ve ticaretten elde edilen birikimini korumak isteyen birçok kişi, kısa vadede daha öngörülebilir ve risksiz</strong> getiri sunduğu için mevduat hesaplarını yakından izliyor.

32 GÜNDE 32 BİN TL’Yİ AŞAN KAZANÇ

Güncel oranlar incelendiğinde, 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağladığı net getiri bankaya göre değişmekle birlikte 30 bin TL bandını aşmış durumda. Kampanyalı oranlar, yeni müşteri avantajları ve özel portföy teklifleriyle bu tutar bazı bankalarda daha da yukarı çıkıyor.

BANKALAR ARASINDA 5 BİN TL’YE VARAN FARK

Alanya’da aynı tutarın farklı bankalarda değerlendirilmesi halinde aylık 4 ila 5 bin TL arasında kazanç farkı oluşabiliyor. Bu fark; bankaların faiz politikası, kampanya süreleri, müşteri profiline özel oranlar ve vade seçeneklerinden kaynaklanıyor.

YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Piyasa değerlendirmelerine göre, yatırımcıların yalnızca faiz oranına odaklanması yeterli olmuyor. Stopaj kesintisi, kampanya şartları, vade yenileme koşulları ve ek masraflar da toplam kazancı doğrudan etkiliyor. Kısa vadede mevduat güvenli bir gelir sunarken, uzun vadede farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirme yapılması daha dengeli bir yol olarak görülüyor.

Alanya’da 1 milyon TL’sini bankaya yatıranlar, sadece 32 günde ciddi bir gelir elde edebiliyor. Mevduatta kazanç yarışı hızlanırken, doğru banka ve doğru vade seçimi her zamankinden daha önemli hale geliyor.