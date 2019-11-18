Bu manzara Alanya’ya yakışmıyor

ZİYARETÇİLERİNE Alanya’yı kuşbakışı izleme imkanı sunan Seyir Terası, çöpten geçilmiyor. Duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülenen Seyir Terası’nın içler acısı hali, Dim Medya ihbar hattına ulaştırıldı. Görüntülerde çok sayıda pet şişe ve ambalaj atığının çevreye gelişi güzel atıldığı görünüyor. “Vah güzel Alanyam vah” diyen vatandaşlar, yetkilileri göreve davet ederek bölgede temizlik çalışması yapılmasını istedi.