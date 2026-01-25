​Bir süre önce geçirdiği mide kanaması nedeniyle Antalya’da bir hastanede tedavi altına alınan ve durumunun kritikleşmesi üzerine entübe edilen Şencan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak 25 Ocak Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERILECEK

​Alanya’nın hak arama mücadelesindeki sembol isimlerinden biri olan Cemal Şencan’ın cenazesi, 26 Ocak Pazartesi günü Antalya’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Şencan, hem mesleki birikimi hem de cemiyet hayatındaki beyefendi kişiliğiyle Alanya kamuoyunda derin bir iz bıraktı.

