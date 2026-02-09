Alanya Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın 10’uncu Olağan Genel Kurulu Cikcilli Düğün Salonu’nda konuşan odanın üyesi ve aynı zamanda Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Darı'nın pazarlardaki kayıt dışının denetlemesini istediğine yönelik sözleri üzerine söz isteyen Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticinin üzerinden başka yerlerin çekilmesini istedi. Göktepe, "Ali Darı'nın tezgahı neredeymiş Ben onun tezgahından domates almak istiyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi