Alanya’da soğuk havaların etkisiyle baharat ve bitki çaylarına olan talep artarken, kekik başta olmak üzere bazı ürünlerde üretim azlığı ciddi fiyat artışlarını ve stok sorunlarını beraberinde getirdi. Yeni Alanya Gazetesine açıklama yapan Aktar Gökhan Benli, özellikle kış aylarında baharat ve bitki çaylarında talebin yüzde 40-50 oranında arttığını, buna karşın üretimde yaşanan düşüşün piyasayı zorladığını ifade etti. Benli, “Üretim azlığı nedeniyle bazı işletmelerin elindeki stoklar hızla tükeniyor. Bu da ‘bulunabilirlik’ sorununa ve fiyatların haftalık bazda güncellenmesine yol açıyor” dedi.

‘ÜRETİM AZLIĞI STOK VE BULUNABİLİRLİK SORUNUNA YOL AÇIYOR’

Soğuk havanın baharat ve bitki çaylarında talebin artmasına neden olduğunu belirten Aktar Gökhan Benli, kekik başta olmak üzere orman ürünlerinde üretim azlığına bağlı ciddi fiyat artışları ve stok sorunu yaşandığını vurguladı. Benli, “Şubat ayı itibarıyla soğukların bastırmasıyla birlikte aktarlarda ve baharat reyonlarında ciddi bir yoğunluk gözleniyor. Özellikle grip ve soğuk algınlığı vakalarının artmasıyla kekik çayı, nane-limon ve özel karışım kış çaylarına olan talep, yılın diğer dönemlerine göre yüzde 40-50 oranında artmış durumda. Yazın aşırı kuru sıcaklardan kaynaklı kekik bitkileri kurudu, bu durum üretim azlığına sebep oldu. Üretim azlığı nedeniyle bazı işletmelerin elindeki stoklar hızla tükeniyor. Bu da ‘bulunabilirlik’ sorununa ve fiyatların haftalık bazda güncellenmesine yol açıyor” dedi.

‘FİYAT ARTIŞLARI GRAMAJLARI ETKİLİYOR’

Benli, “Fiyat artışları nedeniyle tüketiciler artık açık ürünlerden ziyade, daha küçük gramajlı (50 g – 100 g) paketli ürünlere yöneliyor. Şu andaki güncel fiyatlar; yaprak kekik kg fiyatı 700 TL, dağ kekiği kg fiyatı 500 TL, nane kg fiyatı 400 TL, ıhlamur kg fiyatı 2 bin 500 TL, dilimlenmiş kuru limon 750 TL, kuşburnu ise 200 TL civarında değişiyor” ifadelerini kullandı.