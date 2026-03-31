ALANYA Kuyumcular Sarraflar ve Gümüşçüler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün saat 10.00’da Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Toplantı Salonu’nda başladı. Alanya merkez ve çevre mahallelerden çok sayıda kuyumcu esnafının katılım sağladığı genel kurulda, mevcut başkan Hasan Çavuşoğlu tek aday olarak seçimlere girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, divan heyetinin oluşturulmasının ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak üyelerin bilgisine sunuldu. Raporların görüşülmesiyle birlikte gündem maddeleri tek tek ele alınırken, yeni dönem yönetim ve denetim kurullarının belirlenmesi sürecine geçildi.

'TEK AMACIMIZ ESNAFA HİZMET'

Genel kurulda kürsüye çıkan Başkan Hasan Çavuşoğlu, görev süresi boyunca yürüttükleri çalışmaları detaylı şekilde anlattı. Konuşmasında hizmet odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Maddi manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, 'Bu işi neden yapıyoruz?' demeden; Alanya’da esnafımıza hizmet etmek amacıyla, arkadaşlarımızla birlikte Kuyumcular Odası’nı yürütmeye devam ediyoruz. Yönetim kurulundaki hiçbir arkadaşımızın maddi bir beklentisi ya da ihtiyacı yoktur. Tek amacımız; esnafımıza destek olmak, işlerini kolaylaştırmak ve onların yanında olmaktır. Bugüne kadar şahsıma ve odamıza iletilen hiçbir konuyu göz ardı etmedik, hiçbirine duyarsız kalmadık. Özellikle tarafıma iletilen sorunlar, marka konuları ve benzeri birçok başlıkta gerekli tüm adımları attık. Bu kapsamda son olarak Ticaret Odası Başkanımız ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda ilgili arkadaşlarımız da yer aldı. Sürecin adli boyutunda yaşanan bazı sıkıntılar için de gerekli makamlarla görüşerek çalışmalarımızı sürdürdük. Amacımız; esnafımızın rahat bir şekilde iş yapabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamamasıdır. Bildiğiniz üzere zaman zaman sahte altın ve benzeri dolandırıcılık olayları yaşanabiliyor. Bu tür durumların önüne geçmek için ciddi mücadele verdik. Alanya’da sahtecilik ve kaçakçılık yapan kişilerin tespit edilerek adli süreçlere kadar takibini yaptığımızı birçok kişi bilmektedir. Dürüst esnafımızın arasında bu tür kişilere asla yer vermeyiz. Alanya’da en kolay ulaşılabilen kişilerden biri olduğumu düşünüyorum. Yoğunluğuma rağmen telefonumu 24 saat açık tutuyorum. Gecenin hangi saati olursa olsun bize ulaşmak isteyen hiç kimse “ulaşamadım” diyemez. Her zaman esnafımızın yanındayız, her zaman hizmetinizdeyiz. Biz bu görevi; sadece Alanya Kuyumcular Odası’nı ayakta tutmak ve sizlere hizmet etmek için yürütüyoruz. Elbette bu işlerin zorlukları var, ancak güçlü ve özverili bir yönetim kurulu ile çalışıyoruz. Tüm yönetici arkadaşlarıma da bu noktada teşekkür ediyorum. Alınan tüm kararları eksiksiz şekilde hayata geçiriyorlar ve yükümü paylaşıyorlar. Kuyumcu esnafımız başta olmak üzere; otelciler, gümüşçüler, saatçiler, gözlükçüler ve diğer tüm esnaf grupları bizim için eşittir. Ayrım yapmadan herkesin yanındayız. Her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Sadece mesleki konularda değil, ihtiyaç duyulan her alanda destek olmaya hazırız. Bu yaklaşım bizim aile yapımızdan gelen bir anlayıştır ve bundan sonra da devam edecektir. Telefon numaralarım herkese açıktır. Ulaşılmamak gibi bir anlayışımız hiçbir zaman olmadı, olmayacaktır. Çünkü biz halkın içinden gelen, halkla birlikte olan insanlarız. Önümüzde turizm sezonu var. Tüm esnaflarımıza şimdiden hayırlı işler diliyor; kazasız, belasız, bol kazançlı ve bereketli bir sezon temenni ediyorum. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; her koşulda yanınızdayız" dedi. (Şerife ÇOBAN)

YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Genel kurulda açıklanan listeye göre yönetim ve denetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

ASİL ÜYELER

1- MAHMUT PELİTOĞLU

2- HÜSEYİN GİRENES

3- MEHMET KAMBUROĞLU

4- HASAN TAŞCI

5- HİLMİ TÜLÜ

6- MEHMET MİRAÇ SELÇUK

YEDEK ÜYELER

1- OĞUZ RENDE

2- DEMİRHAN KUBAT

3- SEBAHAT USLU

4- NECMETTİN KAYA

5- AHMET KESOĞLU

6- MUSTAFA KARŞI

7- MEHMET UFUK SÖNMEZ

DENETİM KURULU

ASİL ÜYELER

1- İSMAİL YILDIRIM

2- AYHAN ÜNVER

3- ABDULLAH AVŞAROĞLU

YEDEK ÜYELER

1- YEŞİM MÜNTEHA TÜRKMEN

2- ÖZLEM ASLAN

3- ETEM İNCE