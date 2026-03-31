Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hayatını kaybeden Mehmet Ali Köseoğlu için aile harekete geçti. “Babam göz göre göre ölüme itildi” diyen yakınları, sağlık süreciyle ilgili ciddi ihmaller olduğunu öne sürüyor.

“İHMALLER ZİNCİRİ” İDDİASI

Alanya’da yaşanan olay, hem cezaevi hem de sağlık sistemiyle ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi. Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan Mehmet Ali Köseoğlu’nun yaşamını yitirmesi sonrası ailesi, sürecin doğal bir ölüm olmadığını savundu.

Aileye göre Köseoğlu, geçirdiği ağır kalp ameliyatının ardından yeterli iyileşme süreci tamamlanmadan yeniden cezaevine gönderildi. Bu süreçte gelişen enfeksiyonun ise zamanında ve etkili şekilde tedavi edilmediği öne sürüldü.

“BABAM GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜ”

Köseoğlu’nun kızı Süeda Köseoğlu ve kardeşi Mustafa Köseoğlu, olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek hukuk mücadelesi başlattı. Aile, “Babamız göz göre göre ölüme itildi” diyerek hem sağlık personeli hem de cezaevi görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddialara göre, hastaneden taburcu sürecinden itibaren yaşanan aksaklıklar, sevk süreçleri ve müdahale eksiklikleri zincirleme şekilde ilerledi.

DAKİKA DAKİKA SÜREÇ İNCELENECEK

Ailenin başvurusuyla birlikte olayın tüm yönleriyle yargıya taşındığı öğrenildi. Özellikle ameliyat sonrası takip süreci, cezaevine sevk kararı ve enfeksiyon yönetimi başlıklarında detaylı inceleme yapılması bekleniyor.

Dosyada, sağlık hizmetinin yeterliliği ve kamu görevlilerinin sorumluluğu da mercek altına alınacak.