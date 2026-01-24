ALANYA Belediyesi’nde gerçekleştirilen bir işletme ihalesi, ihale kurallarına aykırı hareket eden bir kişinin çıkardığı kargaşa nedeniyle iptal edildi. Yaşananlara sert tepki gösteren Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Bu memlekette çantacı istemiyorum” sözleriyle ihalelerde kamu yararı ve yerel esnaf vurgusu yaptı. Başkan Özçelik’in çıkışı, belediyenin ihale süreçlerinde rant odaklı girişimlere karşı durduğunu ve Alanya’da ticaret yapan yerli esnafı korumayı amaçlayan bir politika izlediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan gelişmelerin ardından esnaf odası temsilcilerinden de peş peşe açıklamalar geldi.

‘YERLİ ESNAFI HER ZAMAN KORUYORUZ’

Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, bazı grupların ihalelere girerek işletmecileri zor durumda bırakmaya çalıştığını belirterek, “İhaleye gireceğim, çekilmem için şu kadar para vereceksin” diyerek baskı yapan gruplar var. Bunlara kamuoyunda ‘çantacı’ deniliyor. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik, bu durumu fark eder etmez ihaledeki ilgili şahsı ihaleden çıkarmıştır. Çünkü bu kişiler, esnafı zor durumda bırakarak haksız kazanç elde etmeye çalışıyor” dedi. Kandemir, belediyenin bu tür girişimlere karşı net bir tavır sergilediğini vurgulayarak, “Başkanımız, bu nedenle bazı ihaleleri iptal ederek söz konusu kişileri süreç dışına çıkarmıştır. Bizim amacımız yerli esnafı ve Alanya’da yaşayan insanları korumaktır. Bu süreci sabote etmeye çalışanların da önüne geçmeye kararlıyız. İhaleler açık olduğu için herkesin katılma hakkı var; ancak kötü niyetli girişimleri tespit ettiğimizde iptal yoluna gidebiliyoruz. Belediye Başkanımızın bu kararlı ve şeffaf duruşunu destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA’NIN MENFAATİNE KARŞI GELENLERİN HER ZAMAN KARŞISINDAYIZ’

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya’nın menfaatlerinin her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini belirterek, kent yararına olmayan hiçbir girişime sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Demir, “Alanya’nın menfaatine karşı gelenlerin her zaman karşısındayız. Bu noktada Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik, kamu yararını gözeterek gereken en doğru ve en güzel adımı atmıştır. Alanya’nın hakkını ve geleceğini koruyan bu yaklaşımı sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İHALELERDE YEREL ESNAF ÖNCELİKLİ OLMALI’

Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp ise ihalelere katılım kriterlerinin yerel esnafı öncelemesi gerektiğini ifade etti. Yenialp, “Bu tür ihalelere Alanya’da en az beş yıldır yaşayan ve kentte ticaret yapan kişilerin katılmasının daha doğru olacağı düşünüyoruz. Alanya’da ticaret yapmış, kentin dinamiklerini bilen insanların ihalelere katılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki ihalelere girerek yalnızca rant elde etmeyi amaçlayan kişilerin bu süreçlerde yer alması doğru değil. İhalelere, Alanya’nın ticaretini bilen, burada neyin ne kazandırdığını öngörebilen yerel işletmeciler girmeli. Afaki fiyatların yükselmesini istemiyoruz. Yerli işletmeci, bu iş yerinin yıllık ne kadar gelir getirdiğini bilir. Eğer mevcut işletmeci bu işi hak ediyorsa, kendisine öncelik tanınarak ihalenin ona verilmesi gerekir” dedi.