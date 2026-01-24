Bu çerçevede İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Mahmutlar Mahallesi’nde vatandaşlara ve esnafa yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 125 kadın ve 52 erkek esnafa ulaşılarak, “KADES” ve “Kadına El Kalkamaz” mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Ekipler, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ihbar mekanizmaları ve hukuki süreçler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Faaliyet kapsamında ayrıca kadın vatandaşların cep telefonlarına KADES (Kadın Destek Uygulaması) indirilerek uygulamanın kullanımı anlatıldı. KADES’in acil durumlarda tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmayı sağladığı vurgulanarak, uygulamanın önemi bir kez daha hatırlatıldı. Yetkililer, benzer bilgilendirme çalışmalarının ilçenin farklı mahallelerinde de devam edeceğini belirtti. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi