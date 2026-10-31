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Karşılaşma öncesinde yapılan duyuruda, Alanya halkı temsilcimize destek vermek üzere 23 Project Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ne davet edildi.

Plaj futbolu heyecanını yerinde takip edemeyen sporseverler, Serenity Alanya Belediyespor ile Qadsia arasındaki karşılaşmayı TRT tabii Spor 6 kanalından canlı izleyebilecek.

Serenity Alanya Belediyespor, bugün saat 11.30'da Kuveyt temsilcisi Qadsia ile karşılaşacak. Alanya'da oynanacak mücadelede temsilcimiz, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.

Alanya'da gerçekleştirilen Beach Soccer World Winners Cup Alanya 2026, uluslararası takımların mücadeleleriyle devam ediyor. 23 Project Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda Alanya'yı temsil eden Serenity Alanya Belediyespor, bugün önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

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