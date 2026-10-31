Alanya'da gerçekleştirilen Beach Soccer World Winners Cup Alanya 2026, uluslararası takımların mücadeleleriyle devam ediyor. 23 Project Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda Alanya'yı temsil eden Serenity Alanya Belediyespor, bugün önemli bir karşılaşmaya çıkacak.
RAKİP KUVEYT TEMSİLCİSİ QADSIA
Serenity Alanya Belediyespor, bugün saat 11.30'da Kuveyt temsilcisi Qadsia ile karşılaşacak. Alanya'da oynanacak mücadelede temsilcimiz, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.
MAÇ TRT TABİİ SPOR 6'DAN CANLI YAYINLANACAK
Plaj futbolu heyecanını yerinde takip edemeyen sporseverler, Serenity Alanya Belediyespor ile Qadsia arasındaki karşılaşmayı TRT tabii Spor 6 kanalından canlı izleyebilecek.
TÜM ALANYA HALKI MAÇA DAVET EDİLDİ
Karşılaşma öncesinde yapılan duyuruda, Alanya halkı temsilcimize destek vermek üzere 23 Project Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ne davet edildi.
Uluslararası plaj futbolunun önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapan Alanya'da, sporseverlerin karşılaşmaya ilgi göstermesi bekleniyor.
MAÇ BİLGİLERİ
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Karşılaşma: Serenity Alanya Belediyespor – Qadsia
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Tarih: 31 Ekim 2026 Cumartesi
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Saat: 11.30
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Yer: 23 Project Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, Alanya
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Canlı yayın: TRT tabii Spor 6