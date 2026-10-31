ALANYA bugün yüz binlerce insanın yaşadığı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezi. Ancak bundan 70-80 yıl önce ilçede hayat oldukça farklıydı. Televizyonun olmadığı, haberlerin radyodan takip edildiği, sinema salonlarının bulunmadığı ve yerel basının henüz gelişmediği yıllarda bazı isimler Alanya'nın sosyal ve kültürel yaşamında önemli değişimlerin önünü açtı.

İşte Alanya'nın hafızasında iz bırakan o ilkler ve ardındaki insanların hikâyeleri...

1943: ALANYA'NIN İLK RADYOSU BİR KAHVEHANEYE GELDİ

Alanya'nın yakın tarihindeki dikkat çekici gelişmelerden biri 1943 yılında yaşandı.

İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği dönemde ilçeye getirilen ilk radyo, Alanyalıların “Mehmet Çavuş” olarak tanıdığı Mehmet Temiz'in işlettiği kahvehaneye yerleştirildi.

Yerel tarih anlatımlarında Memuriyen Kahvehanesi olarak anılan bu mekân, dönemin önemli buluşma noktalarından biri haline geldi.

Aküyle çalışan radyodan savaş haberlerini dinleyen vatandaşlar, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri buradan takip etmeye başladı.

Bugün herkesin cebinde bulunan telefonlarla saniyeler içinde ulaştığı haberler, o yıllarda Alanya'da bir kahvehanede dinleniyordu.

1951: MEHMET ÇAVUŞ ALANYA PALAS'I AÇTI

Mehmet Temiz'in Alanya'ya kazandırdığı yenilikler radyoyla sınırlı kalmadı.

1951 yılında bugünkü Kuyularönü Meydanı çevresinde Alanya Palas Oteli hizmete açıldı.

Yerel tarih kaynaklarında dokuz odalı olduğu belirtilen Alanya Palas, ilçenin erken dönem turizm yatırımları arasında önemli bir yere sahipti.

Damlataş Mağarası'nın keşfinin ardından Alanya'ya yönelik ilginin artması, konaklama tesislerine duyulan ihtiyacı da beraberinde getirdi.

Mehmet Çavuş'un girişimi, küçük bir sahil yerleşiminden turizm merkezine dönüşen Alanya'nın gelişiminde önemli adımlardan biri oldu.

Alanya Palas, ilçenin ilk oteli olarak değil, turizmin gelişmesine katkıda bulunan öncü konaklama tesislerinden biri olarak değerlendiriliyor. Çünkü daha eski tarihli Maarif Oteli'ne ilişkin kayıtlar da bulunuyor.

1953: ALANYA'NIN İLK SİNEMASI BİR NARENCİYE DEPOSUNDA AÇILDI

Alanya'nın kültür tarihinde unutulmaz bir başka ilk ise 12 Haziran 1953 tarihinde yaşandı.

Muzaffer Emiroğlu, Hükümet Caddesi'nde bulunan ahşap bir narenciye deposunu sinema salonuna dönüştürerek Örnek Sineması'nı kurdu.

O yıllarda Alanya'nın merkez nüfusu yaklaşık 4 bin kişiydi.

İlçede sinema kültürünün gelişmesine öncülük eden Muzaffer Emiroğlu, sınırlı imkânlarla başlattığı girişim sayesinde Alanyalıları beyaz perdeyle buluşturdu.

Bir zamanlar narenciyelerin depolandığı binada artık filmler gösteriliyor, vatandaşlar sinemayla tanışıyordu.

ÖRNEK SİNEMASI 70 YIL BOYUNCA ALANYA'NIN HAFIZASINDA YER ETTİ

Muzaffer Emiroğlu'nun kurduğu sinema, sonraki yıllarda oğlu Turgay Emiroğlu tarafından yaşatıldı.

Turgay Emiroğlu, 2010 yılında Yeni Alanya'ya verdiği röportajda babasının sinemacılığa nasıl başladığını ve işletmenin yıllar içinde geçirdiği dönüşümü anlattı.

Örnek Sinemaları, zamanla Alanya'nın farklı noktalarında hizmet veren salonlarıyla ilçenin kültürel yaşamının önemli parçalarından biri oldu.

Ancak sinemanın hikâyesi 2023 yılında hüzünlü bir gelişmeyle gündeme geldi. Yaklaşık 70 yıllık geçmişe sahip Damlataş Örnek Sinemaları'nın kapandığı açıklandı.

Böylece 1953 yılında bir narenciye deposunda başlayan sinema serüveninin önemli bir dönemi sona erdi.

1968: ARIKAN YILMAZ DİM ALANYA'DA GAZETECİLİĞİN ÖNCÜSÜ OLDU

Alanya'nın yakın tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri de 1 Eylül 1968 tarihinde yaşandı.

Arıkan Yılmaz Dim, dönemin zor şartlarına rağmen Yeni Alanya Gazetesi'ni kurarak ilçede yerel gazeteciliğin gelişmesine öncülük etti.

O yıllarda Alanya'da düzenli yayımlanan bir yerel gazeteye duyulan ihtiyaç giderek artıyordu.

Arıkan Yılmaz Dim, askerlik görevinden izinli olarak geldiği 1968 yılının yaz aylarında matbaa kurma çalışmalarına başladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Yeni Alanya Gazetesi, 1 Eylül 1968 tarihinde okuyucularıyla buluştu.

Gazetenin ilk baskısını dönemin Alanya Kaymakamı Sabri Yorulmaz gerçekleştirdi.

Böylece Alanya'nın yerel basın tarihinde yeni bir dönem başladı.

'ALANYA'DA İLK MUHASEBE BÜROSUNU BEN AÇTIM'

Arıkan Yılmaz Dim'in öncü girişimleri yalnızca gazetecilikle sınırlı değildi.

Hayatının son döneminde verdiği röportajda Alanya'da ilk muhasebe bürosunu kendisinin açtığını anlatan Dim, Ticaret Lisesi ve millî eğitim alanında da görevler üstlendiğini ifade etmişti.

Yeniliklere önem verdiğini belirten Dim, başkalarının yapmadığı işleri hayata geçirmeyi tercih ettiğini dile getirmişti.

Gazeteciliğe ilgisinin öğrencilik yıllarında başladığını anlatan Dim, ortaokulda duvar gazetesi çıkardığını, bu deneyimin de kendisinde iz bıraktığını aktarmıştı.

Alanya'da bir gazeteye ihtiyaç duyulduğunu gördüğünde ise yıllardır düşündüğü girişimi hayata geçirmeye karar verdi.

YENİ ALANYA, İLÇENİN SESİ OLDU

Arıkan Yılmaz Dim'in kurduğu Yeni Alanya Gazetesi, zaman içinde yalnızca haber yayımlayan bir kuruluş olmanın ötesine geçerek ilçenin toplumsal hafızasının oluşmasına katkı sağladı.

Alanya'nın ekonomik gelişimi, turizm yatırımları, belediye hizmetleri, sosyal yaşamı ve önemli olayları gazete sayfalarında kayıt altına alındı.

Yerel basının gelişmesiyle birlikte vatandaşların sorunlarını duyurabileceği, ilçedeki gelişmeleri takip edebileceği düzenli bir yayın organı ortaya çıktı.

Arıkan Yılmaz Dim, 8 Kasım 2005 tarihinde hayatını kaybetti. Kurucusu olduğu Yeni Alanya ise yayın hayatını sürdürerek onun gazetecilik mirasını yaşatmaya devam etti.

BİR KAHVEHANE, BİR SİNEMA VE BİR GAZETE...

Alanya'nın geçmişine bakıldığında, bugün sıradan görülen pek çok hizmetin bir zamanlar büyük bir yenilik olduğu anlaşılıyor.

1943 yılında bir kahvehaneye getirilen radyo, insanların dünyayla bağlantısını güçlendirdi.

1953 yılında açılan Örnek Sineması, ilçenin kültürel yaşamına yeni bir soluk getirdi.

1968 yılında kurulan Yeni Alanya Gazetesi ise Alanya'nın gelişmelerini kayıt altına alan ve kamuoyuna aktaran önemli bir kurum haline geldi.

Mehmet Temiz, Muzaffer Emiroğlu ve Arıkan Yılmaz Dim'in hikâyeleri, Alanya'nın bugünkü kimliğinin yalnızca büyük yatırımlarla değil, yıllar önce cesaretle atılan küçük adımlarla da şekillendiğini gösteriyor.