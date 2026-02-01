EV sahibi Karşıyaka maça etkili başladı ve henüz 9. dakikada Adem Yeşilyurt'un golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Karşıyaka, 18. dakikada Ömer Faruk Sezgin ile farkı ikiye çıkardı. Bu golden yalnızca 2 dakika sonra Alpay Eroğlu sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan taraf oldu. İkinci yarıda toparlanan Alanya 1221 FSK, 64. dakikada Mahmut Celal Yücel’in kaydettiği golle farkı ikiye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Karşıyaka'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Alanya 1221 FSK 20 puanda kalırken, Karşıyaka ise puanını 40'a yükselterek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Alanya 1221 İzmir'den puansız döndü: 3-1
Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, Nesine.com 3. Lig 4. Grup'un 19. hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi Karşıyaka'ya konuk oldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmadan temsilcimiz 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı
Kaynak: Haber Merkezi
