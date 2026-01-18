DİDİM Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip etkili bir oyun sergilerken, Berhan Deniz’in 18. dakikada attığı golle Alanya 1221 FK soyunma odasına 1-0 geride girdi. İkinci yarıya bambaşka bir kimlikle çıkan temsilcimiz, oyunun kontrolünü eline aldı. Aradığı golü 50. dakikada Şükrü Mert Şanlı ile bulan Alanya 1221, skora denge getirdi. Baskısını sürdüren mavi-beyazlılar, 76. dakikada Yaşar Kavas'ın golüyle öne geçerek maçta geri dönüşe imza attı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Alanya 1221, deplasmandan hayati öneme sahip 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 19’a yükselten temsilcimiz, Söke 1970’i 21 puanda bıraktı.Zorlu deplasmanda alınan bu galibiyet, Alanya 1221’in ligdeki iddiasını güçlendirdi.

