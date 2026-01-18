DİDİM Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip etkili bir oyun sergilerken, Berhan Deniz’in 18. dakikada attığı golle Alanya 1221 FK soyunma odasına 1-0 geride girdi. İkinci yarıya bambaşka bir kimlikle çıkan temsilcimiz, oyunun kontrolünü eline aldı. Aradığı golü 50. dakikada Şükrü Mert Şanlı ile bulan Alanya 1221, skora denge getirdi. Baskısını sürdüren mavi-beyazlılar, 76. dakikada Yaşar Kavas'ın golüyle öne geçerek maçta geri dönüşe imza attı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Alanya 1221, deplasmandan hayati öneme sahip 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 19’a yükselten temsilcimiz, Söke 1970’i 21 puanda bıraktı.Zorlu deplasmanda alınan bu galibiyet, Alanya 1221’in ligdeki iddiasını güçlendirdi.
Alanya 1221 deplasmandan 3 puanla döndü: 1-2
Nesine.com 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, deplasmanda kritik bir galibiyete imza attı. Mavi-beyazlı ekip, Aydın temsilcisi Söke 1970 ile oynadığı mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı
