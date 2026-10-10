Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının beyin fonksiyonları ve yaşlanma süreci üzerindeki etkileri tıp dünyasında yakından takip ediliyor. Sözcü'nün aktardığına göre, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, sadece şekeri azaltmak veya ekmeği kısmak gibi adımların zihinsel performansı korumak için tek başına yeterli olmadığını bildirdi. Uludüz, asıl amacın sinir hücrelerini korumak, damar sağlığını desteklemek ve vücuttaki inflamasyonu düşürmek olduğunu vurguladı.

Beynin vücut ağırlığının küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen günlük enerjinin yüzde 20'sini harcadığını belirten uzmanlar, düşük kaliteli yakıtın zamanla motor performansını düşürmesi gibi, yanlış beslenmenin de zihinsel gerilemeye yol açtığını ifade ediyor. Vitamin eksiklikleri ve insülin direncinin hafıza sorunlarında doğrudan rol oynadığı belirtiliyor.

AKDENİZ DİYETİ ALZHEİMER RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Bilimsel araştırmalar, beyin sağlığını korumada en güvenilir yöntemin dengeli ve damar dostu bir beslenme modeli olduğunu ortaya koyuyor. Prof. Dr. Uludüz'ün açıklamalarına göre, uzun yıllar süren çalışmalar Akdeniz tipi beslenen bireylerde unutkanlığın daha yavaş ilerlediğini ve Alzheimer riskinin belirgin şekilde düştüğünü gösteriyor.

Bu beslenme modelinin temelini oluşturan zeytinyağı, balık ve taze sebzeler, beyin yaşlanmasının en büyük nedenlerinden biri olan gizli iltihaplanmayı önlüyor. Bölgesel tarım ürünleri ve deniz mahsullerine erişim imkanının yüksek olduğu Akdeniz havzasında, bu diyetin sürdürülebilirliğinin halk sağlığı açısından önemli bir avantaj sağladığı dikkat çekiyor.

UNUTKANLIĞI TETİKLEYEN GIDALAR NELER?

Beyin sağlığını korumak için ne yenildiği kadar nelerden uzak durulduğu da büyük önem taşıyor. İşlenmiş gıdaların, fast food ürünlerinin, gazlı içeceklerin ve yüksek sodyum içeren besinlerin bağırsak mikrobiyotasını bozduğu kaydedildi. Bağırsak ve beyin ekseni üzerinden artan kronik inflamasyon, bilişsel gerilemeyi hızlandıran en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Günlük beslenme rutinine dahil edilmesi gereken gıdalar, sinir hücrelerinin iletişimini ve hafıza performansını doğrudan etkiliyor. Folat açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler, omega-3 kaynağı ceviz, keten tohumu ve yağlı balıklar ile damar sağlığını destekleyen zeytinyağı öne çıkan besinler arasında bulunuyor.

Hafıza ve ruh halini yöneten kolin maddesini barındıran yumurta, dikkat artırıcı özelliğe sahip yeşil çay ve bilgi işleme hızını destekleyen yüzde 70 kakao oranlı bitter çikolata da uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Ayrıca, beynin yaklaşık yüzde 75'inin sudan oluşması nedeniyle, düzenli su tüketiminin zihinsel canlılık için vazgeçilmez olduğu ifade ediliyor.