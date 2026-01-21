YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2 DÖNEMİ İLE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1 DÖNEMİ ANTALYA KORKUTELİ İLÇESİ MALZEMELİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/85198

1- İdarenin 1.1. Adı : KORKUTELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Kiremitli Mh. Fatih Blv. No:7 KORKUTELİ/ANTALYA 1.3. Telefon numarası : 02426432227 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 12.02.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi (Kiremitli Mahallesi, Fatih Bulvarı No 7 Eski Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Binası 07800 - KORKUTELİ / ANTALYA)

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2 DÖNEMİ İLE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1 DÖNEMİ ANTALYA KORKUTELİ İLÇESİ MALZEMELİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2025 / 2026 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ile 2026 / 2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ANTALYA İLİ / KORKUTELİ İLÇESİNDE TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN 560 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DÂHİL 144 GÜN 80640 ÖĞÜN ÖĞLE YEMEĞİ YEMEK PİŞİRİLMESİ, DAĞITILMASI HİZMET ALIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Taşıma Merkezi Okullar : 1- Arif Cebeci Ortaokulu 2- Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar İlkokulu 3- Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar Ortaokulu 4- Büyükköy İlkokulu 5- Büyükköy Ortaokulu 6- Cumhuriyet Gülhizar-Osman Sarıca Ortaokulu 7-Erkunt Traktör İmam Hatip Ortaokulu 8- Fikriye Ramazan Yalçın İmam Hatip Ortaokulu 9- Fikriye-Ramazan Yalçın İlkokulu 10- Kızılcadağ İlkokulu 11- Kızılcadağ İmam Hatip Ortaokulu 12-Nazlı-İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu 13- Sülekler Şehit Semih Aldemir İlkokulu 14- Sülekler Şehit Semih Aldemir İmam Hatip Ortaokulu 15- Sülekler Şehit Semih Aldemir Ortaokulu 16- Tatköy Ramazan Karabağır İlkokulu 17- Tatköy Ramazan Karabağır İmam Hatip Ortaokulu 18- Yazır Fevziye Polat İlkokulu 19- Yazır Fevziye Polat Ortaokulu 20- İmecik İlkokulu 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.04.2026, işin bitiş tarihi 15.01.2027 3.5. İşe başlama tarihi : 01.04.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İşletme Kayıt Belgesi 4.3.3 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler: Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

TS 13075

TS 8985 4.3.4. Üretim/imalat kapasitesine ait bilgiler: İstekliler; ilgili mevzuat gereği yetkili olan kurum veya kuruluşlardan (Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Meslek Odası vb.) mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale tarihi itibarı ile geçerliliği olan, günlük üretim miktarı yemek verilecek öğrenci sayısının 2/3 ü (53.760 Adet/gün tabldot kapasiteli) kadar kapasite raporu yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek ve idarenin isteği halinde sunulacaktır. (iş ortaklığı olması halinde kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.) 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş malzemeli/malzemesiz yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.