ALANYA'NIN tanınmış simalarından, Cüce Kereste sahibi Latif Cüce'nin babasının adını taşıyan büyük oğlu Psikolog Hasan Cüce, bir süredir birlikte olduğu hemşire sevgilisi Ülkü Ülgen ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Kız isteme merasimi için Kuşadası'na giden Cüce ailesi, geleneklere uygun şekilde hem kız istedi hem de yüzük taktı. Aile arasında gerçekleşen ve samimi bir ortamda yapılan törende, iki ailenin yakınları bir araya geldi. Yüzüklerin takılmasının ardından genç çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, tören günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi