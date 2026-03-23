Dünya sivil havacılık tarihi, eşine az rastlanır bir felaketin eşiğinden döndü. Gazipaşa-Alanya Havalimanı gibi uluslararası hava trafiğinin yoğun yaşandığı turizm merkezlerinde de pist güvenliğinin ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seren olay, ABD'nin kalbi New York'ta meydana geldi. Şehrin en kritik hava ulaşım noktalarından LaGuardia Havalimanı'nda, Kanada'nın Montreal kentinden gelen bir yolcu uçağı akılalmaz bir kazaya karıştı.

BURUN KISMI PARÇALANDI, YARALILAR VAR

Montreal üzerinden havalanarak New York'a teker indiren uçak, tam iniş anında apron güvenliğinden sorumlu olan bir itfaiye aracıyla şiddetli bir biçimde çarpıştı. Kaza anının yarattığı büyük travmayla uçağın ön bölümünde çok ağır yapısal hasar oluştu. Olay yerine anında intikal eden acil durum ve sağlık ekipleri, zamanla yarışarak uçağı tahliye etmeye başladı. Gelen ilk bilgiler, olayda birden fazla kişinin yaralandığını ortaya koysa da, kurbanların net sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden henüz resmi bir rapor açıklanmadı.

UÇUŞLAR DURDURULDU, SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Faciayı andıran kazanın hemen ardından LaGuardia Havalimanı'nda adeta kırmızı alarm verildi. Pistin acil durum ekiplerince temizlenmesi ve devasa enkazın güvenli bir şekilde kaldırılabilmesi için havalimanındaki tüm hava trafiği geçici olarak askıya alındı. Yaşanan bu akılalmaz güvenlik zafiyetinin ardındaki sır perdesini aralamak için Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) acil olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

KULE Mİ PİLOT MU HATALI?

Havacılık uzmanları, aktif bir iniş pistinde yer hizmetleri aracının bulunmasını "kritik bir iletişim kopukluğu veya radar sistemi ihlali" olarak değerlendiriyor. Alanya ve Antalya bölgesindeki turizm ve havacılık sektörü temsilcileri tarafından da dış basından dikkatle izlenen bu şok edici ihmal iddiası, uluslararası havalimanlarındaki yer güvenlik kurallarını yeniden tartışmaya açacak gibi görünüyor.