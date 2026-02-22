İddiaya göre, Edirne istikametine seyir halinde olan ve aralarında TIR'ın da bulunduğu 5 araç zincirleme kaza yaparken, 5 kişi yaralandı. Kazada, Seyit A.'nın kullandığı 34 AIM 461 plakalı TIR, Mustafa A.'nın kullandığı otomobil, Abdülkadir G.'nin kullandığı hafif ticari araç, Javid A.'nın kullandığı otomobil ve Ersan Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç hasar gördü. Kazada yaralanan sürücü Mustafa A., Abdulkadir G., Ersan Ö. ile yolcu Alaattin A. ve Yüksel Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Seyit A. sağlık kontrollerinin ardından adli işlemler için polis merkezine götürüldü. Ayrıca kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Kaynak: DHA