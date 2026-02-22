İddiaya göre, Edirne istikametine seyir halinde olan ve aralarında TIR'ın da bulunduğu 5 araç zincirleme kaza yaparken, 5 kişi yaralandı. Kazada, Seyit A.'nın kullandığı 34 AIM 461 plakalı TIR, Mustafa A.'nın kullandığı otomobil, Abdülkadir G.'nin kullandığı hafif ticari araç, Javid A.'nın kullandığı otomobil ve Ersan Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç hasar gördü. Kazada yaralanan sürücü Mustafa A., Abdulkadir G., Ersan Ö. ile yolcu Alaattin A. ve Yüksel Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Seyit A. sağlık kontrollerinin ardından adli işlemler için polis merkezine götürüldü. Ayrıca kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.
5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu'nda 1 TIR ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'da feci kaza! Gencecik yaşta can verdi
Canlı yayın yaparken babası tekme tokat girdi
İftar vakti korkunç olay: Anne baba hayatını kaybetti kızları ağır yaralı
Alanya'da fırtına ve sağanak uyarısı: Pazar alarmı
Alanyalı sürücülere kötü haber: Akaryakıta büyük zam
Alanya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: Yaşam savaşı veriyor