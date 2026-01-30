Alanya’nın Oba Mahallesi’nde yaşanan olay, çevrede büyük endişe yarattı. Rus vatandaşı O.Ç., evinde yalnız olduğu sırada yaşadığı ağır psikolojik bunalımın ardından çok sayıda ilaç aldı.

UZUN SÜRE HABER ALINAMADI

Edinilen bilgilere göre, O.Ç.’den uzun süre haber alamayan ailesi durumdan şüphelenerek eve girdi. Kadını bitkin ve halsiz halde bulan yakınları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

SAĞLIK EKİPLERİ EVDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi evde yaptı. Ardından O.Ç., ambulansla Alanya’daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından jandarma ekipleri evde inceleme yaptı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürerken, yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yetkililer, benzer durumlarda gecikmeden sağlık ve destek birimlerine başvurulması gerektiğini hatırlattı.