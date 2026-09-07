CUMHURİYET Halk Partisi'nde (CHP) yönetim kademesinde gelişen bazı olayları kabul etmeyen, edemeyen çok sayıda partili, CHP'den ayrıldı, malumunuz...

Bunların çoğunluğu, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarına katıldı...

Alanya'da da durum farklı olmadı...

CHP'nin Alanya'da seçim kazanmasında büyük emek ve katkıları olan Bülent Kandemir ve ekibi, "Butlan" yönetimini kabul etmeyerek partilerinden istifa edip, Yeni Parti'ye geçtiler...

Yeni Parti'nin Alanya ilçe hizmet binası ise geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle açıldı...

Türk bayrakları ve parti flamalarıyla süslenen alandaki programa Yeni Parti Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya milletvekilleri Aykut Kaya, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, il ve ilçe yöneticileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı...

Doğrusunu söylemem gerekirse, bu açılış törenine ilginin bu kadar fazla olacağını beklemiyordum...

Hele hele o çoşkunun ve yeni heyecanın bu kadar doruk noktalara ulaşabileceğini hiç beklemiyordum...

İlçe Başkanı Bülent Kandemir, konuşmasında oldukça önemli noktalara temas etti...

Özellikle partiye yapılan bağışları anlatırken duygusal anlar yaşandı...

Kandemir, şöyle dedi, misal...

"Sevgili Ayşe ablam aramızda, belki de kendi parası için biriktirdiği bütün parasını, bütün birikimini bir gün aldı geldi ve dedi ki, 'Çocuklar sizin ihtiyacınız var, ben yine biriktiririm. Bu parayı kullanın"...

İşçi kardeşim cebindeki son 100 lirasını getirdi, aidat olarak verdi...

Az olan az verdi. Çok olan çok verdi...

Bu bizim sorumluluğumuzu artırdı, en iyisini yapmaya çalıştık ve gördüğünüz gibi en iyisini gerçekleştirdik"...

Açılış törenine katılıp, o coşkuyu ve heyecanı paylaşanların büyük çoğunluğu, daha önceki seçimlerde CHP'ye oy verenler oldu...

Bu da gösteriyor ki, CHP ülke genelinde olduğu gibi Alanya'da da büyük bir güç kaybetmiş durumda...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelk'in, "Benim gündemimde CHP'den istifa etmek yok" dediğine bakmayın siz...

Ne demiş elleri öpülesice atalarımız...

"Terazi var, tartı var...

Her bir şeyin vakti var"...

Nokta...

Yaya geçidi ölüm geçidi olmasın

ALANYA'nın en işlek, en kalabalık, trafiği en yoğun olan caddelerinden birisi...

Kleopatra Plajı'na paralel olarak devam eden, Alanya Öğretmenevi'nin de bulunduğu cadde...

Kızlarpınarı Mahallesi, Atatürk Caddesi yani...

Bu caddenin üzerinde yer yer sinyalizasyon sistemi ile kontrol altına alınan bölgeler olduğu gibi, trafik akışının kontrol altına alınmadığı bölgeler de var...

Öğretmenevini geçer geçmez, Melissa Otel önündeki beyaz çizgilerle yaya geçidi olduğu belirlenen bölge gibi...

Tamam, beyaz çizgilerle yaya geçidi olduğu belirlenmiş ancak hiç bir önlem alınmamış...

Otelden çıkan yerli ya da yabancı misafir, plaja ulaşmak için kendini direkt olarak yaya geçidine atıyor...

Sol tarafını yeterince kontrol etmezse, ölümle burun buruna kalabiliyor...

Tam da bu noktada son bir ay içinde dört defa yaralamalı kaza meydana geldi...

İnsan ister istemez soruyor...

Önlem alınması için illa ölümlü kaza mı olması gerekiyor?..

Sorumlusu kimlerse artık, önemle duyurulur...

Nokta...

ADD Alanya'dan ahde vefa örneği

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı...

Dedi ki...

"Derneğimize geçmiş dönemlerde emek veren Sayın T. Mehmet Hacıkadiroğlu, son dönemde yaşadığı rahatsızlıkları gerekçe göstererek çalışmalarımıza artık katkı sunamayacağını tarafımıza bildirmiştir...

Kamuoyuna ifade edilen gerekçelerin doğruluğu ve samimiyetinin takdirini kendisine ve kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz...

Bu doğrultuda Sayın Hacıkadiroğlu’nun Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi ile ilişiği kesilmiştir...

Bugüne kadar sunduğu katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık ve esenlik dileriz"...

Mehmet Hacıkadiroğlu, bu memlekette tanıdığım en iyi Atatürkçü olan saygıdeğer insanlardan birisi...

Kendisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...

Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yaşam diliyorum...

Nokta...

Rukiye Okşar'a mutluluklar dilerim

ALANYA'DA eğitim camiasında yaptığı başarılı çalışmalar ile takdir toplayan isimlerin başında gelen Rukiye Okşar, geçtiğimiz günlerde bekarlığa veda etti...

Hüseyin Savuran ile nikah masasına oturan Rukiye Okşar, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti...

"Hayatın yeni bir dönemine, sevgi ve güvenle adım attık...

Bu güzel yolculuğu hayat arkadaşımla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz"...

Genç çifti yürekten kutlar, kurdukları yuvada ömür boyu mutlulıuklar dilerim...

Umarım herşey gönüllerince olur...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğü, Alanya Devlet Hastanesi Başhekimliği, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunan ve “Ben ameliyatlarla

insanlara sağlık vermek istiyorum. Masa başında oturmak beni bu kadar çok seven halkımızdan uzak tutuyor ve bu bana göre değil” sözleriyle doktorluk görevine geri dönerek hastalara şifa dağıtmaya devam eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Karahan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ