12 Ocak’ta yapılan Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası seçimlerinde esnafın teveccühü ile tekrar başkan seçilen Velittin Yenialp, mazbatasını alarak Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlık görevine resmen başladı. Seçim sürecinde destek veren yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkür eden. Yenialp, hep birlikte odayı daha sağlam temellere oturtacaklarını belirterek, “esnaflarımızın karşılaştığı sorunları aşmak ve daha güzel günlere ulaşmak amacıyla daha çok çalışacağız” dedi.



‘BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ’

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, “Odamızın 12 Ocak Pazartesi günü yapılan ve demokrasi şöleni içerisinde geçen, odamızın seçimli Genel Kurulu sonucunda; esnafımızın teveccühü bizleri bu onurlu göreve tekrar layık görmüştür. Seçim sürecinde bizlerle, omuz omuza çalışmalar yürüten, gece gündüz emek harcayan yol arkadaşlarıma, her daim arkamda duran Yönetim - Denetim Kurulu üyelerimize, Bu genel kurulda bizleri yalnız bırakmayan odamızın çok değerli üyelerine, sonsuz teşekkür ederim. Hep Birlikte Odamızı daha sağlam temellere oturtmak, Esnaflarımızın karşılaştığı sorunları aşmak ve daha güzel günlere ulaşmak amacıyla daha çok çalışacağız” dedi. (Hatice NERGİZ)