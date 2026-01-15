Antalya’da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, dijital yayıncılığın değişen dinamiklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Antalya İl Temsilciliği tarafından Google desteğiyle düzenlenen eğitim atölyesi, gazetecileri yapay zeka destekli Google uygulamalarıyla buluşturdu.

DİJİTAL HABERCİLİĞİN ŞİFRELERİ ANTALYA’DA KONUŞULDU

KGK Antalya İl Temsilcisi, Manşet Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Murat Çiçek’in ev sahipliğinde, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, dijitalde rekabet gücünü artırmaya yönelik güncel araçlar ve stratejiler ele alındı.

Eğitim, Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt’ün sunumuyla gerçekleştirildi. Katılımcılara, Google Arama’nın çalışma mantığı, haber içeriklerinin görünürlüğünü etkileyen kriterler ve kullanıcı odaklı yayıncılık anlayışı ayrıntılı örneklerle aktarıldı.

SEO, DISCOVER VE GOOGLE NEWS ODAKLI ANLATIM

Atölyede; SEO stratejileri, Google Trends, Google News, Discover, görsel ve video arama optimizasyonu gibi dijital haberciliğin temel araçları uygulamalı şekilde anlatıldı. Özellikle mobil uyumluluk, sayfa deneyimi ve yapılandırılmış veri işaretlemelerinin haber performansına etkisi üzerinde duruldu.

Yerel medya için dijital görünürlüğün önemine dikkat çekilen eğitimde, doğru başlık kullanımı, içerik yapısı ve okur beklentileriyle uyumlu yayıncılığın altı çizildi.

YAPAY ZEKA OKURYAZARLIĞI VE ETİK GAZETECİLİK

Eğitimin önemli başlıklarından biri de yanlış bilgiyle mücadele oldu. Büyük veri analizi, dijital belgelerin haberleştirilmesi, yapay zeka okuryazarlığı ve etik dijital gazetecilik ilkeleri katılımcılara aktarıldı.

Programın kapsamına ilişkin bilgi veren Özgür Mehmet Kütküt, Google’ın gazetecilere yönelik bu eğitimleri Türkiye geneline yaydığını belirterek, “Bu yıl içinde yaklaşık bin 500 gazeteciye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Kütküt, projenin yerel ve ulusal medyada dijital kaliteyi artıracağını vurguladı.

GOOGLE ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEK

Eğitimin son bölümünde gazetecilerin yapay zeka ve Google uygulamalarına ilişkin soruları yanıtlandı. Özgür Mehmet Kütküt, bu eğitim atölyelerinin farklı şehirlerde devam edeceğini belirtti.

Etkinlik sonunda, QR kod üzerinden form dolduran katılımcılara yaklaşık bir ay içinde Google onaylı resmi katılım sertifikası verileceği bilgisi paylaşıldı.

ÇİÇEK’TEN TEŞEKKÜR MESAJI

KGK Antalya İl Temsilcisi Murat Çiçek, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, “Bu organizasyon için önce öneri, ardından desteklerini esirgemeyen başta Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim olmak üzere, Konsey yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.