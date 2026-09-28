McDonald’s, değişen tüketici alışkanlıklarına ve restoran sektöründeki dijitalleşmeye yanıt vermek amacıyla önümüzdeki 10 yılı kapsayan kapsamlı bir dönüşüm programına hazırlanıyor. Şirketin açıkladığı plan; menünün yeniden şekillendirilmesinden restoranların fiziksel tasarımına, mutfak operasyonlarından yapay zeka kullanımına kadar birçok alanı kapsıyor. Program çerçevesinde restoran ağına yönelik yaklaşık 8,5 milyar dolarlık destek ve yatırım planlanırken, özellikle ABD pazarındaki değişen beslenme eğilimleri yeni stratejinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

GLP-1 KULLANIMI FAST FOOD MENÜLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

ABD’de kilo kontrolü amacıyla GLP-1 grubu ilaçların kullanımının yaygınlaşması, yalnızca sağlık ve ilaç sektörünü değil gıda şirketlerini de yakından ilgilendiriyor. Bu ilaçları kullanan tüketicilerin daha küçük porsiyonlara ve protein ağırlıklı seçeneklere yönelmesi, restoran zincirlerinin menü geliştirme çalışmalarında yeni bir kriter oluşturuyor. McDonald’s yönetimi de yaklaşık 30 milyon ABD’linin GLP-1 kullandığını, bunun yanında çok daha geniş bir tüketici grubunun günlük beslenmesinde proteini artırmaya çalıştığını belirterek değişimin yalnızca ilaç kullananlarla sınırlı olmadığını vurguluyor.

Bu doğrultuda şirketin üzerinde çalıştığı seçenekler arasında ızgara tavuklu sandviç ve dürümler, protein ağırlıklı kahvaltı ürünleri, yumurtalı atıştırmalıklar ve farklı içeriklerle hazırlanabilecek kaseler bulunuyor. Test edilen ürünlerin tamamının kalıcı menüye gireceği henüz kesinleşmiş değil. Dolayısıyla süreç, tüketici talebi ve restoranların operasyonel kapasitesi göz önünde bulundurularak ürünlerin belirli pazarlarda denenmesi ve başarılı bulunan seçeneklerin daha geniş ölçekte sunulması modeli üzerinden ilerliyor.

SEKTÖRDE PROTEİN VE PORSİYON ESNEKLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Fast food sektöründe sağlık odaklı değişim yalnızca düşük kalorili ürün geliştirmek anlamına gelmiyor. Yeni yaklaşımda müşterilerin farklı porsiyon büyüklükleri arasından seçim yapabilmesi, protein oranı yüksek ürünlere ulaşabilmesi ve geleneksel menüler dışında alternatif formatların sunulması önem kazanıyor. Bu nedenle tavuk, yumurta ve benzeri protein kaynaklarını merkeze alan ürünlerin yanı sıra klasik sandviç yerine kase formatındaki öğünler de büyük restoran zincirlerinin değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor. McDonald’s da mevcut Chicken McNuggets, Filet-O-Fish ve Happy Meal gibi farklı porsiyonlara izin veren ürünlerin bu tüketici grubunda tercih edildiğini belirtiyor.

YAPAY ZEKA RESTORAN OPERASYONLARINA GİRİYOR

Dönüşüm programının ikinci önemli ayağını teknoloji oluşturuyor. McDonald’s, Google ile birlikte geliştirdiği ArchIQ platformunu restoran operasyonlarının farklı aşamalarında kullanmayı hedefliyor. Sistem yalnızca müşteriden sipariş alan bir sesli asistan olarak değil; stok hareketlerini takip eden, operasyonel verileri analiz eden ve restoran yönetiminde karar süreçlerini destekleyen daha geniş bir altyapı olarak tasarlanıyor. Şirket, dünya genelindeki restoranlarından elde edilen büyük miktardaki operasyonel verinin bu sistemde kullanılmasıyla envanter yönetimi, ekipman takibi ve günlük iş akışlarında daha hızlı karar alınmasını amaçlıyor.

ArchIQ bünyesindeki “Archy” adlı sesli sipariş sistemi ise özellikle arabaya servis noktalarında deneniyor. Sistem İngilizce ve İspanyolca siparişleri algılayabiliyor ve müşterinin ürün değişikliği ya da ek taleplerini siparişe aktarabiliyor. McDonald’s daha önce de otomatik sipariş teknolojileri üzerinde çalışmış, IBM ile yürüttüğü önceki uygulamayı 2024 yılında sona erdirmişti. Yeni sistem bu nedenle şirketin yapay zekalı arabaya servis konusunda ikinci büyük teknoloji hamlesi olarak değerlendiriliyor.

TESLİMAT VE MUTFAK DÜZENİ DE YENİLENECEK

Teknolojik dönüşüm müşterinin sipariş verdiği noktayla sınırlı olmayacak. Planlanan yeni restoran modelinde teslimat sürücülerinin siparişlerini restoran içerisindeki yoğunluğu artırmadan alabilmesini sağlayacak özel dolaplar, daha verimli mutfak yerleşimleri ve siparişlerin eksiksiz hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmeye yardımcı olan sistemler üzerinde duruluyor. Şirket ayrıca kahve hazırlama bölümlerinin müşteriler tarafından daha görünür hale getirilmesini ve bazı restoranlarda çocuk oyun alanlarının genişletilmesini planlıyor. Böylece hızlı servis modeli ile restoran içinde geçirilen zamanı kapsayan müşteri deneyiminin birlikte yenilenmesi amaçlanıyor.

FRANCHISE MODELİNDE YATIRIM MALİYETİ ÖNEMLİ

McDonald’s gibi küresel zincirlerde büyük ölçekli dönüşümlerin önemli bir bölümü franchise işletmecileri üzerinden uygulanıyor. Bu nedenle yeni mutfak ekipmanlarından dijital sistemlere ve mağaza tasarımına kadar yapılacak değişikliklerin restoran sahipleri açısından ek yatırım ihtiyacı yaratması bekleniyor. Şirket, dönüşümün finansman yükünü hafifletmek amacıyla uzun vadeli destek mekanizmaları kullanmayı planlıyor. Buna karşılık yatırımcıların temel gündemlerinden biri, milyarlarca dolarlık programın satış artışı, işletme verimliliği ve restoranların nakit akışına ne ölçüde katkıda bulunacağı olacak.

KLASİK FAST FOOD MODELİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

McDonald’s’ın attığı adımlar, hızlı servis restoran sektöründe yaşanan daha geniş dönüşümün de bir göstergesi. Mobil sipariş, teslimat platformları, otomatik mutfak sistemleri ve yapay zeka destekli müşteri hizmetleri restoran işletmeciliğinde giderek daha fazla kullanılırken, tüketicilerin beslenme beklentileri de aynı anda değişiyor. Bu nedenle sektörün önündeki temel sorun yalnızca daha hızlı hamburger hazırlamak değil; müşteriye farklı porsiyon, protein ve ürün seçenekleri sunarken sipariş doğruluğunu, maliyetleri ve servis hızını aynı anda yönetebilmek olarak görülüyor.

McDonald’s açısından önümüzdeki dönem bu iki eğilimin, yani değişen beslenme alışkanlıkları ile otomasyonun aynı stratejide birleştiği bir süreç olacak. Yeni ürünlerin hangi ülkelerde ve hangi ölçekte kalıcı hale geleceği yapılacak testlerin sonuçlarına bağlı olurken, ArchIQ gibi sistemlerin yaygınlaştırılması da teknik performans, müşteri deneyimi ve franchise işletmelerinin uyum kapasitesine göre şekillenecek. Bu nedenle açıklanan program tek seferlik bir menü yenilemesinden çok, şirketin gelecek on yıldaki restoran modelini yeniden kurmaya yönelik uzun vadeli bir dönüşüm niteliği taşıyor.