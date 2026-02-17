Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kültürel mirasın korunmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 1 şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda, kaçak olarak satıldığı değerlendirilen 68 kol dedektörü, 10 el dedektör ve 13 alan tarama dedektörü ile 63 sikke, 6 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 860 bin TL olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Kaynak: DHA