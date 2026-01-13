İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde düğmeye basarak Türkiye gündemini tamamen değiştiren bir operasyona imza attı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ekiplerince yürütülen gizli soruşturma, ekranların en tanınan yüzlerine uzandı. Alanyalıların da televizyon ekranlarından yakından tanıdığı ünlü isimlerin emniyete götürülmesi şok etkisi yarattı.

LİSTEDEKİ İSİMLER GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinden alınan isimler belli oldu. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Kurtlar Vadisi" gibi fenomen dizilerin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu listenin en başında yer alıyor. Operasyonda bu iki ünlü ismin yanı sıra Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya da şüpheli sıfatıyla emniyete götürüldü.

DOSYADAKİ SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR

Savcılığın soruşturma dosyasına giren suçlamalar ise olayın boyutunun sadece basit bir uyuşturucu kullanımı olmadığını ortaya koydu. Şüphelilerin karşı karşıya kaldığı iddialar, kamuoyunda büyük bir infial yaratacak cinsten. Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, ünlü isimlerin şu suçlardan birini veya birkaçını işlediği değerlendiriliyor:

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak.

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak.

Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık veya yer temin etmek. Son dakika - Balıkesir'de deprem İçeriği Görüntüle

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Konunun hassasiyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilgi kirliliğini önlemek adına resmi bir açıklama yaptı. 2025/280882 sayılı soruşturma dosyası kapsamında yürütülen süreçte, adı geçen 6 şüphelinin yukarıdaki suç başlıkları kapsamında mercek altına alındığı belirtildi. Savcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürüldüğünü vurgularken, ünlü isimlerin emniyetteki sorgu süreçleri başladı.