Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeli yakından ilgilendiren yeni atama düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle birlikte, görevde yükselme sınavından muaf tutularak müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atanmak isteyenler için kesintisiz görev süresi kriteri uygulanacak.

Söz konusu mevzuat revizyonuna göre, atamalarda sadece yöneticilik unvanına sahip olmak yeterli kabul edilmeyecek. İlgili yönetmelik kapsamında, adayların alt görevlerde geçirdiği süreler hesaplamanın dışında tutulacak ve yöneticilik pozisyonlarında en az 3 yıl asaleten ve fiilen çalışmış olması istenecek.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR VE NE GETİRİYOR?

Yeni karar, halihazırda sınav şartı aranmayan müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanlar ile bu pozisyonlara denk veya daha üst kademelerde görev yapan yöneticileri doğrudan etkiliyor. Uygulamaya alınan 3 yıllık fiili hizmet zorunluluğu, kamu atamalarında unvan üzerinden yapılabilecek hızlı yatay geçişleri sınırlandırarak tecrübeyi ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Atama bekleyen personelin, ilgili mevzuatta aranan diğer genel şartları da eksiksiz olarak karşılaması gerekecek. Kesintisiz fiili çalışma süresini doldurmayan yöneticiler, diğer kriterleri sağlasalar dahi sınavsız geçiş hakkından yararlanamayacak.