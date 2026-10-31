Alanya'da şebeke bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında planlanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) kaynaklı olarak yayımlanan programlara göre, 31 Ekim Cumartesi günü kırsal mahallelerde başlayacak çalışmalar, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde Tosmur'da devam edecek.

Kesintilerin ilçenin tamamını değil, duyurularda belirtilen mahalle, cadde ve sokakları etkilemesi bekleniyor.

31 EKİM CUMARTESİ 7 SAATLİK KESİNTİ

31 Ekim Cumartesi günü saat 09.30 ile 16.30 arasında bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememesi planlanıyor.

Kesintiden etkilenmesi beklenen yerler şöyle:

Mahmutlar Mahallesi'nin ilgili kırsal kesimleri

İmamlı Mahallesi Kozarası ve Gödüre mevkileri

Şıhlar Mahallesi, Sülüklü Yaylası ve Şıhlar Yaylası

Çamlıca Mahallesi ve Kocaveliler bölgesi

Fakırcalı Mahallesi Hopurlu ve Kuzlatan mevkileri ile ilgili sokaklar

Çalışmaların planlanan sürede tamamlanması halinde elektriklerin saat 16.30 itibarıyla yeniden verilmesi öngörülüyor.

1 KASIM PAZAR GÜNÜ TOSMUR'DA ELEKTRİKLER KESİLECEK

1 Kasım Pazar günü elektrik kesintisinin Tosmur Mahallesi'nin belirli sokaklarını etkilemesi bekleniyor.

Şebeke bakım çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 15.00 arasında, Tosmur'daki 6. Sokak, 8. Sokak ve 10. Sokak çevrelerinde 6 saatlik kesinti planlanıyor.

2 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

Yeni haftanın ilk günü olan 2 Kasım Pazartesi günü Tosmur Mahallesi'nin farklı noktalarında bakım çalışması yapılması öngörülüyor.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında planlanan 4 saatlik kesintiden şu bölgelerin etkilenmesi bekleniyor:

Kerimcik mevkii Alanya siyasetinde haftanın Z raporu İçeriği Görüntüle

Hasan Çavuş Caddesi

Ömer Koparan Caddesi

İsmail Özdemir bölgesi

Pazar ve pazartesi günleri Tosmur'da yapılması planlanan çalışmaların farklı adresleri kapsadığı belirtildi.

VATANDAŞLARA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI

Planlı kesintiler öncesinde vatandaşların telefon ve diğer elektronik cihazlarını şarj etmeleri, bilgisayarlarındaki çalışmalarını kaydetmeleri ve elektrikle çalışan cihazlar için gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

Özellikle kırsal bölgelerde su pompası, sulama sistemi ve soğutma ekipmanı kullanan vatandaşların çalışma saatlerini dikkate almaları önem taşıyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Yayımlanan programlara göre elektriklerin 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da, 1 Kasım Pazar günü saat 15.00'te ve 2 Kasım Pazartesi günü saat 13.00'te ilgili bölgelere yeniden verilmesi planlanıyor.

Ancak çalışmaların süresi ve kesintiden etkilenecek adresler değişebileceğinden vatandaşların güncel bilgileri AEDAŞ'nin resmî elektrik kesintisi sorgulama ekranından kontrol etmeleri gerekiyor. Elektrik arızaları için ALO 186 hattından bilgi alınabiliyor.