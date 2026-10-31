İspanya La Liga'da futbol maçlarının yönetiminde şeffaflığı sağlamak adına yeni bir döneme giriliyor. Lig yönetimi ile yayıncı kuruluşlar arasında yapılan anlaşma doğrultusunda, hakemler artık yönettikleri karşılaşmaların ardından canlı yayına katılarak verdikleri kararları kamuoyuna açıklayacak.

F5Haber'in İspanyol AS gazetesine dayandırdığı habere göre, uygulamadaki temel amaç hakemlerin karar süreçlerini daha anlaşılır kılmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek olarak belirlendi. Röportajların, İspanyol futbolunun marka değerine ve hakemlerin kurumsal itibarına zarar vermeyecek bir çerçevede gerçekleştirilmesi şart koşuldu.

UYGULAMA HANGİ MAÇLARDA BAŞLAYACAK?

Yeni sistem, bugün oynanacak Levante - Atletico Madrid müsabakasının ardından ilk kez hayata geçirilecek. Hakem değerlendirmeleri, yarınki Athletic Bilbao - Real Sociedad derbisiyle devam edecek. Başlangıç aşamasında her hafta yalnızca seçilen iki maçın hakemi, ligin resmi iki yayıncısına özel açıklamalarda bulunacak.

FUTBOL DÜNYASINDAKİ ŞEFFAFLIK ARAYIŞI NE YÖNDE?

Küresel futbolda hakemlerin maç sonrası sessiz kalma geleneği, yerini yavaş yavaş kararların doğrudan gerekçelendirildiği iletişim modellerine bırakıyor. La Liga'nın başlattığı bu adımın, tartışmalı pozisyonların ardından oluşan bilgi kirliliğini azaltması ve hakem ile kamuoyu arasındaki doğrudan iletişimi güçlendirmesi öngörülüyor.