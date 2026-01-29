Kiralık konut ilanlarında 1 Ocak 2025’ten itibaren kullanılan sistem, şubat ayı ile birlikte satılık ilanlarında da uygulanacak. Böylece tapulu evi olanlar, e-Devlet onayı olmadan ilan veremeyecek.

Yeni dönüşümle birlikte, emlak sahipleri kendi mülklerini e-Devlet üzerinden seçip yetkilendirdikleri emlak işletmelerine ilan hakkı tanıyacak. Bu onay mekanizması, sahte ilanların, çalıntı hesaplardan yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçilmesini amaçlıyor. İlanda “EİDS onaylı” ibaresi yer alacak ve mülk sahibi istediğinde bu yetkiyi aynı ekrandan iptal edebilecek. Verilen yetkilendirmenin süresi en az üç ay olacak, sistem üzerinden uzatılabilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın takvimine göre, sistem 1 Şubat’ta teknik entegrasyon ve müşteri deneyimi iyileştirmeleriyle pilot olarak üç büyük ilde uygulanmaya başlayacak. 15 Şubat’tan itibaren ise tüm Türkiye genelinde satılık taşınmaz ilanları için EİDS zorunlu hale gelecek.

Pilot uygulama kapsamına İzmir, Antalya ve Sivas alındı. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, pilot bölgelerde sistemin sahaya yansımasını takip ettiklerini ifade etti. Taylan, ilk etapta kiralık ilanlarda başlayan zorunluluğun satış ilanlarına da taşınmasının sektöre düzen getireceğini belirtti. “Emlakçılarımızı bu sisteme hazırladık. Eksik olduğunu düşündüğümüz bazı noktaları ilgili mercilere ilettik, onların da adımlarını bekliyoruz,” dedi.

Taylan, sistemin özellikle “ayakçı” olarak adlandırılan yetkisiz emlakçıların ve sahte ilanların önünü keseceğini savundu. Uygulamanın hem tüketici hem de sektördeki işletmeler açısından olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

Resmî takvime göre, 15 Şubat’tan itibaren tüm satılık ilanlar EİDS onaylı olarak platformlarda yer alacak ve mülkiyet bilgileriyle bire bir eşleşecek şekilde yayımlanacak.