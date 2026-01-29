Antalya genelinde yapılan yoğun denetimlerde binlerce kişi sorgulandı, yüzlerce şüpheli cezaevine gönderildi. Ele geçirilen silahlar ve çalıntı araçlar dikkat çekti.

İKİ HAFTADA GENİŞ ÇAPLI DENETİM

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün kent genelinde yürüttüğü asayiş uygulamaları iki haftalık süreçte ciddi bir tablo ortaya koydu. Cinayet, yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık gibi olaylara yönelik yapılan çalışmalarda 379 bin 592 kişi sorgulandı. Bu kontrollerde bin 58’i aranan olmak üzere toplam 2 bin 991 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 502’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YOLLAR, ARAÇLAR, İŞLETMELER

Denetimler yalnızca sokaklarla sınırlı kalmadı. Polis ekipleri 77 bin 430 otomobil ve motosikleti kontrol etti. Yapılan incelemelerde 82 çalıntı, hacizli ya da yakalamalı araç ele geçirildi. Ayrıca 711 geçici konaklama yeri ile 118 kiralık araç firması denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 12 işletme ve 2 firmaya idari yaptırım uygulandı.

KUMAR, SİLAH VE KABAHATLER

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlandığı belirlenen 10 ayrı olayda 42 kişiye işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 522 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimler sırasında 88 ateşli silah, 2 bin 320 fişek ve kartuş ile 16 kesici alet ele geçirildi.