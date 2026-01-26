TÜRKİYE Taekwondo Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Doğu ve Batı Grubu Elemeleri, 11 Ocak 2026 tarihinde Alanya’da başladı. Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 5 bin sporcunun katılım sağladığı organizasyonda eleme müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor.

DOĞU GRUBU TAMAMLANDI

Organizasyonun ilk etabında Doğu Grubu müsabakaları gerçekleştirildi. 11 Ocak’ta başlayan karşılaşmalarda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular tatamiye çıktı. Doğu Grubu eleme müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan sporcular belirlendi.

BATI GRUBU GENÇLER ETABI GERİDE KALDI

20-22 Ocak tarihleri arasında Batı Grubu Gençler kategorisi müsabakaları yapıldı. Bu etapta Alanya’yı temsil eden kulüplerden Alanya Budo Spor Kulübü, elde ettiği derecelerle dikkat çekti. 68 kilo kategorisinde mücadele eden Doruk Tekin, zorlu rakipleri karşısında gösterdiği performansla 9. olarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. 55 kilo kategorisinde tatamiye çıkan İbrahim Yıldırım ise 12. sırada yer alarak Türkiye Şampiyonası vizesi alan sporcular arasında yer aldı. Bu sonuçlarla birlikte sporcular, Alanya ve Antalya’yı Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

BATI GRUBU MÜSABAKALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun yarışma takvimine göre eleme müsabakaları, 26-30 Ocak tarihleri arasında Batı Grubu Yıldızlar ve Büyükler kategorileriyle sürecek. Karşılaşmalar yine Alanya Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. 30 Ocak’ta ise Batı Grubu Büyükler kategorisinde Alanya Budo Spor Kulübü sporcusu Ahmet Emir Tekin, kulübünü, Alanya’yı ve Antalya’yı temsilen tatamiye çıkacak.

ALANYA SPOR KENTİ KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİ

Yaklaşık 5 bin sporcunun katıldığı Doğu ve Batı Grubu Elemeleri’nin Alanya’da düzenlenmesi, kentin spor turizmi ve altyapısı açısından önemli katkı sağladı. Organizasyonun Alanya’da hayata geçirilmesinde Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün koordinasyon ve destekleri öne çıkıyor.