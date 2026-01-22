“GELMEZSEM AÇIM, GELİRSEM TOKUM”

Meyrem Topal, tarlada çalışırken yaptığı açıklamada şu sözlerle yaşadığı zorlukları anlatmıştı:

“Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki yetimim var, onları doyurmaya çalışıyorum. Evim ayda 10 bin lira kira. Buradan aldığım 1000 lira ile ev geçindiriyorum. Kanser hastasıyım. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum.”

Topal’ın bu ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, birçok kişi yardım çağrısında bulunmuştu.

2,5 MİLYON TL’LİK DESTEK

Kırmızı bültenle aranan ve Dubai’de yaşadığı bilinen Sedat Peker’in, Meyrem Topal’a 2,5 milyon lira yardımda bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan yardımın, Topal’ın yaşam koşullarını iyileştirmesi için kullanılması planlanıyor.

“EV ALIRIM DİYE ÇOK SEVİNDİM”

Aldığı destek sonrası konuşan Meyrem Topal, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Evim yoktu. Ev alırım, içinde otururum diye çok sevindim. Çocuklarım da çok mutlu oldu.”